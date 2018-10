Napoli | niente Senegal per Koulibaly | affaticamento muscolare

Napoli - la bidella della scuola Cimarosa è ammalata : niente lezioni per quaranta bambini : 'La bidella è ammalata e oggi non si entra in classe'. Suonava più o meno così l'invito rivolto ieri mattina alle mamme della scuola dell'infanzia 'Domenico Cimarosa'. I piccoli alunni del secondo ...

Napoli - Ancelotti ai suoi : 'Niente scherzi con il Parma' : La Gazzetta dello Sport sul match di questa sera tra Napoli e Parma : 'Niente scherzi. S'è raccomandato, Carlo Ancelotti , spiegando alla squadra le insidie della gara di questa sera. Vuole i tre punti, l'allenatore, ...

Juve-Napoli vietata ai tifosi azzurri : niente biglietti in Campania : L'Allianz Stadium di Torino sarà vietato a tutti i residenti in Campania per Juventus- Napoli di sabato prossimo. Il prefetto di Torino. Renato Saccone. ha emesso un decreto che vieta la...

Napoli - è allarme Bagnoli : niente fondi senza la nomina del commissario : La legge di bilancio è alle porte ma a Bagnoli non c'è ancora il commissario. Cosa significa? senza il commissario - che governa il futuro dell'area ex Italsider ed è deputato a chiedere i fondi ...

Napoli - Ancelotti niente conferenza pre Toro. E quanti dubbi nelle scelte di formazione... : niente conferenza per Carlo Ancelotti alla vigilia di Torino-Napoli. Ci saranno 1500 tifosi al seguito degli azzurri e dunque il settore ospiti sarà tutto esaurito. Hamsik e compagni partiranno nel ...

CHAMPIONS LEAGUE 2018/ Un affare per Juventus - Napoli - Roma e Inter : niente "telecronache faziose" : CHAMPIONS LEAGUE 2018: un affare per Juventus, Napoli, Roma e Inter. Aumentano gli introiti per i club. Come seguire le partite: Sky, Rai e la novità Vodafone Tv. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:02:00 GMT)

Niente accordo al Comune di Napoli - stop al bistrot di de Magistris jr : ... oltre alla location, questo progetto? Qui nascerà un bistrot di cui è socio il fratello del sindaco Claudio de Magistris, che ormai da sei mesi ha mollato l'avventura politica ed è tornato al suo ...

Napoli - abusi su 12enne : "Stupratori minorenni - niente processo" : Hanno abusato e minacciato una 12enne dopo averla attirata con l'inganno in un casolare alla periferia di Castellammare. Ora, i tre aggressori minorenni hanno lasciato il carcere e sono stati trasferiti in una comunità di recupero per minori.I tre giovani hanno anche chiesto al giudice di non essere processati, ma di essere seguiti in un percorso di recupero di due anni. Come spiega il Corriere, se la richiesta di "messa alla prova" dovesse ...

Napoli - niente convenzione : 20.000 euro a gara per giocare al San Paolo : I rapporti tra il Napoli e il Comune si fanno sempre più difficili: il club gioca in regime di domanda individuale L'articolo Napoli, niente convenzione: 20.000 euro a gara per giocare al San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - De Laurentiis : 'Sono sereno - niente processi. Se CR7 a digiuno da noi sarebbe rivolta' : 'Ho sempre detto che le prime partite sarebbero state di assestamento, di conoscenza, d'ambientamento di un allenatore che manca dall'Italia da parecchi anni. Ancelotti ha nel suo palmares tanti ...

Napoli : De Laurentiis - niente processi : ANSA, Napoli, 2 SET - "Ho sempre detto che le prime partite sarebbero state di assestamento, di conoscenza, d'ambientamento, di un allenatore che manca dall'Italia da parecchi anni. Ancelotti ha nel ...

Sampdoria - Giampaolo : 'Napoli quasi imbattibile - ma niente è impossibile' : È uno dei tecnici più vincenti al mondo, non l'ho mai battuto: è statistica. Diciamo che lui ha sempre viaggiato in Ferrari, io in scooter e spesso mi sono anche bagnato', prosegue l'allenatore dei ...

Napoli - il lettore laser è ko : niente radiografie per i pazienti dell'ospedale dei Pellegrini : Radiologia rotta e tempi di attesa che si moltiplicano, rallentando l'assistenza e complicando le condizioni di lavoro dei camici bianchi. Accade al Pellegrini, l'ospedale nel cuore della Pignasecca ...

Niente treni dopo Napoli-Milan - il Comune punge ancora De Laurentiis : Lo scrive sul su profilo Facebook l'assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, facendo riferimento alle difficoltà del trasporto pubblico per il rientro a casa dei tifosi dopo Napoli-...