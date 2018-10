Napoli | Koulibaly rientra dalla Nazionale | affaticamento muscolare per il difensore

Napoli - guai muscolari per Koulibaly : torna in anticipo a Castelvolturno : Il Napoli ha comunicato che Kalidou Koulibaly sta rientrando dal Senegal per un risentimento ai flessori della coscia. Confermate dunque le indiscrezioni del mattino, secondo le quali il Senegal, ...

Napoli - 21 giocatori utilizzati da Ancelotti. Koulibaly comanda la classifica dei minuti giocati : L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha pubblicato la classifica dei 21 giocatori utilizzati da Ancelotti, dal più utilizzato al meno utilizzato Al comando della classifica c'è Kalidou Koulibaly con 10 partite giocate e 900 minuti. ...

Napoli - è corsa a tre per Koulibaly : Rai Sport fa sapere che al momento non esiste una trattativa tra Napoli e Barcellona per Kalidou Koulibaly , difensore monitorato da Braida. Sulle tracce del senegalese, però, ci sono tre club: il Paris ...

Napoli - il prezzo di Koulibaly è impressionante : In estate rifiutati 90 milioni dalla Premier League e ora, secondo il Corriere dello Sport, il valore del difensore azzurro per la società è di oltre cento milioni di euro.

'Blitz del Barcellona per Koulibaly ma il Napoli lo ha blindato' : Napoli - Il Barcellona ha fatto un blitz a Napoli per Koulibaly. A rivelarlo è il quotidiano catalano Mundo Deportivo, che racconta della presenza sugli spalti del San Paolo per Napoli-Liverpool ...

Pagelle Napoli-Liverpool 1-0 - Champions League 2019 : super Koulibaly - Insigne nuovamente decisivo : Era la notte dei desideri e delle speranze, l’esordio di quest’anno al San Paolo per quanto riguarda la Champions League 2019. Il Napoli non ha deluso: al termine di un incontro giocato davvero con grandissima personalità gli azzurri battono 1-0 la finalista della passata edizione, il Liverpool, grazie ad una rete di Lorenzo Insigne all’89’. I partenopei sono in piena corsa per il passaggio del turno. Pagelle ...

Juventus-Napoli - chiusa la tribuna sud per i cori contro Koulibaly : Il Giudice Sportivo della Lega di serie A ha chiuso per una giornata la tribuna sud dello Stadium in seguito ai cori razzisti dei propri sostenitori in occasione della partita Juventus-Napoli di sabato scorso. Alla formazione bianconera anche 10mila euro di ammenda. Juventus-Napoli, LE MOTIVAZIONI DELLA SQUALIFICA Nel dispositivo del Giudice Sportivo si legge: “Obbligo di […] L'articolo Juventus-Napoli, chiusa la tribuna sud per i ...

Cori razzisti contro Napoli e Koulibaly : curva della Juventus chiusa un turno : ROMA - Costano caro alla Juventus i Cori di discriminazione arrivati durante la partita di sabato scorso col Napoli. La curva degli ultrà juventini dell'Allianz Stadium di Torino è stata infatti ...

Juve-Napoli : Curva a rischio squalifica per i 'buu' razzisti a Koulibaly : Per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport , il Giudice Sportivo potrebbe chiudere per una giornata di campionato la Curva della Juventus.

Juve Napoli - i gol più belli di sempre : da Pogba a Koulibaly. VIDEO : L'asso che si inserisce in estate è allora proprio il diciannovenne francese che fa impazzire fin da subito il mondo bianconero. La prima rete Juventina per lui? È quella: sinistro al volo ...

Napoli - in città si sogna il Koulibaly-bis : Secondo quello che racconta la Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria col Torino , a Napoli già si sogna una nuova vittoria in Piemonte, questa volta contro la Juventus e, perché no, ancora con un gol di Koulibaly : 'C'è agitazione in città, al ...

Live Torino Napoli 0-1 Gol Insigne - Koulibaly sfiora il bis : La rivoluzione di Ancelotti: dopo il mezzo passo falso in Champions League, Ancelotti ridisegna il Napoli nel lunch match contro il Torino: tante le novità, su tutte il rilancio di Mertens e...

Napoli - Koulibaly : “possiamo battere il Liverpool” : “Il pari in Champions? Contro la Stella Rossa abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a segnare e sbloccare la partita. Sono convinto che possiamo mettere tutto a posto già alla prossima in casa contro il Liverpool: non abbiamo paura, saremo pronti e possiamo batterli. Rinnovo? Non ci ho pensato due volte e appena ho avuto la possibilità di allungare il mio contratto fino al 2023 l’ho fatto. Per questo ringrazio tutti: dal ...

Napoli - Koulibaly : 'Ancelotti è un maestro - quando parla lui si ascolta in silenzio. Gol alla Juve? Indimenticabile' : Koulibaly ha parlato anche dell'ultimo Mondiale: nato in Francia, ma nazionale Senegalese, il difensore ha ammesso di aver tifato per i Campioni del Mondo: "Mi ha fatto piacere vederli vincere, ero ...