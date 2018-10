Napoli | De Laurentiis | ' Il mio Carletto resta sei anni'

Napoli vincente anche col “maxi-turnover” : il metodo Ancelotti paga - accontenta De Laurentiis ed oscura Sarri : Il metodo Ancelotti e la sua gestione della rosa, sono completamente opposti rispetto a quanto visto a Napoli durante la precedente gestione di Maurizio Sarri Il Napoli vince e continua a convincere grazie alla cura Ancelotti. Il tecnico sta mettendo in pratica ciò che De Laurentiis chiede da tempo: bel calcio, utilizzando tutta la rosa messa a disposizione dal patron partenopeo. Così Ancelotti sta eseguendo, portando a casa applausi e ...

Napoli - De Laurentiis loda Ancelotti : “degno della sua fama” : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è parso davvero soddisfatto di quanto visto ieri al San Paolo, una vittoria cruciale per i partenopei di Ancelotti “Grande vittoria contro una grande squadra! Ancelotti degno della sua fama“. E’ il commento su twitter del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che elogia squadra e tecnico dopo il successo per 1-0 degli azzurri al San Paolo contro il Liverpool nel ...

Napoli - torna il sereno fra de Magistris e De Laurentiis per i lavori del San Paolo : Juventus-Napoli deve avere poteri taumaturgici perché è riuscita, a poche ore dal fischio di inizio, a rasserenare gli animi tra De Laurentiis e de Magistris dopo un'estate nella quale i rapporti tra ...

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti vecchio amico” : Alla Juve che schiera Cristiano Ronaldo, il Napoli di De Laurentiis oppone il suo ‘top player’ che siede in panchina, Carlo Ancelotti. De Laurentiis se lo coccola. “Ancelotti l’ho scelto io. E’ una persona poliedrica – ha detto oggi a margine di una riunione tecnica sui lavori in programma al San Paolo che si è svolta nella sede dell’Aru – con la quale non ci si stanca mai nella ...

Napoli - De Laurentiis : 'Ancelotti sa come gestire la rosa - pare di conoscerlo da sempre' : Tante sono le cose che negli anni sono state contestate ad Aurelio De Laurentiis nella gestione del Napoli. Ma se ce n'è almeno una che mette tutti d'accordo, è la scelta degli allenatori. Il ...

De Laurentiis al vetriolo contro Sarri : “adesso sì che il Napoli funziona!” : Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri non vanno più d’amore e d’accordo, in casa Napoli adesso si respira aria nuova con Ancelotti Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri non si sono lasciati nel migliore dei modi. Questo era ben noto, ma oggi il patron del Napoli ha voluto mandare un altro messaggio al tecnico attualmente al Chelsea: “C’è una gestione diversa della rosa? Diciamo che c’è una gestione della ...

Juventus-Napoli - De Laurentiis scaramantico : 'Vinca il migliore' : NAPOLI - 'Sono scaramantico, non parlo della Juve. Dico solo andiamo lì tranquilli, sereni, ed esprimiamo il nostro calcio intelligente. Mi aspetto una partita ben giocata da entrambe le squadre e ...

Napoli - De Laurentiis : "Con Ancelotti la vita è divertente". L'allenatore : "La Juve? Prima il Parma" : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ansa "La vita è bella quando non scorre sempre tutta è uguale, e con Ancelotti la vita scorre divertente...". Il nuovo corso del Napoli ha già ...

Napoli - De Laurentiis : “Ancelotti è l’uomo giusto” : “Sono sempre vicino alla squadra. In passato scelsi Sarri e tutti mi contestarono, ora con Ancelotti sono più sereno. Maurizio, a differenza di Carlo, aveva sofferto molte sconfitte. In carriera ha subito diversi esoneri e questo pare averlo irrigidito nel modo di porsi con gli altri. Ancelotti l’ho scelto per la sua serenità”. Questa l’opinione di Aurelio De Laurentiis il quale ha parlato a Canale 21 nel corso ...

De Laurentiis - dopo Napoli e Bari vuole comprarsi l'Hajduk Spalato : È il quotidiano Slobodna Dalmacija a lanciare la notizia su un possibile acquisto della squadra croata dello Hajduk Spalato da parte di Aurelio De Laurentiis . Il patron del Napoli dopo aver centrato ...

Napoli - Ancelotti spazza via le nubi : «De Laurentiis si fida di me» : Inviato a Castel Volturno Ancelotti è tranquillo e dà fiducia al suo Napoli. «Abbiamo analizzato quello che non ha funzionato contro la Sampdoria e vogliamo fare meglio contro...