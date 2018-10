Napoli | consigliere FdI aggredisce street artist Jorit mentre dipingeva i volti di Ilaria

Napoli - consigliere DemA aggredito con mazza da baseball : 'Non ho visto l'aggressore. Adesso ho paura' : Maurizio Molinaro, consigliere di DemA della Decima Municipalità di Napoli, Fuorigrotta-Bagnoli, è stato vittima ieri sera di una violenta aggressione a colpi di mazza da baseball nell'androne del ...

Napoli - consigliere municipale aggredito con mazza da baseball : aggredito da uno sconosciuto che lo ha colpito alla testa con una mazza da baseball ed è scappato. E' successo, poco prima delle 20 di oggi, a un consigliere della Decima Municipalità, M. M., che si ...

Napoli - filma la sosta selvaggia in doppia fila e viene aggredito : consigliere regionale insultato e schiaffeggiato : Francesco Emilio Borrelli, consigliere dei Verdi della Regione Campania, stava riprendendo col cellulare la sosta selvaggia in doppia fila che ostacolava il traffico in corso Meridionale, vicino a piazza Garibaldi, a Napoli. A un certo punto, si avvicinano due uomini, che gli chiedono spiegazioni in tono minaccioso. Uno dei due tenta di afferrargli il telefono, poi lo insulta e gli mette le mani addosso. Borrelli ha denunciato l’accaduto ...

Napoli - auto in centro parcheggiate ovunque. La strigliata del consigliere all’automobilista : “Le sembra normale fare così?” : La video-denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli: “In via Verdi, alle spalle del Consiglio comunale di Napoli, i parcheggiatori abusivi e gli incivili fanno quello che gli pare parcheggiando anche i Suv sulle strisce pedonali e gli scivoli per disabili. Non non smetteremo mai di ricordagli quali sono le regole e le leggi da rispettare” ha scritto su Facebook. L'articolo Napoli, auto ...