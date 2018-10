Motociclista morì per buca nell’asfalto | risarcimento da 1 | 6 milioni alla famiglia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Un milione e 600mila euro di. È la cifra che il Comune di Messina dovrà versare ai familiari delFabio Bonaccorso, ristoratore, morto il 10 aprile del 2010 in un incidente stradale autonomo causato da un tombino “sprofondato”e un avvmento. È la sentenza, riportata dGazzetta del Sud, della I sezione civile del giudice del Tribunale di Messina, Gaetano Cundari. Secondo la ricostruzione dei legali della vittima, Bonaccorsi, mentre passava con la sua Honda Cbr lungo il viale Regina Elena, vicino al rione Ogliastri, perse il controllo della moto per le condizioni del manto stradale e si schiantò contro contro un’auto in sosta e un cassonetto dei rifiuti. Secondo il giudice esiste “un chiaro rapporto di causa-effetto tra l’evento tragico e le condizioni della strada“. E nella sentenza sottolinea che “la ...