Morte Hayden | arriva la condanna per l’autista che causò l’incidente

: Morte Hayden, condannato l'investitore - DueruoteIT : Morte Hayden, condannato l'investitore - cjmimun : Per la morte del pilota statunitense, Nicky Hayden, l'automobilista che lo investi' il 17 maggio del 2017 nel Rimin… - CesenaToday : ULTIM'ORA: la sentenze sulla morte di Nicky Hayden. Condannato per omicidio stradale, con il 30% di colpa nel sini… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) L’autista, chel’incidente in cui Nickyperse la vita,to ad un anno di carcere ed alla revoca della patente Il 16 maggio 2017 Nickyrimase coinvolto in un terribile incidente ed appena una settimana dopo, nel suo letto di ospedale, l’ex pilota statunitense si spense a causa delle gravi ferite riportate. Dopo circa un anno e mezzo, dal maledetto giorno che condannò ail motociclista amato in tutto il mondo, è andato in scena il processo che ha visto imputato l’automobilista alla guida del mezzo che si scontrò con la bici diil 16 maggio dello scorso anno. Presso la Camera di Consiglio del Tribunale di Rimini il giovane operaio di Morciano Di Romagna responsabile dell’incidente, è statato ad un anno di reclusione, pena sospesa e alla revoca della patente. A leggere la sentenza il giudice Vinicio ...