Moody' s minaccia già il governo | La manovra si rifletterà sul rating

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) "Questa finanziaria è un errore". Dalle colonne della stampa parte la primadelle agenzie dialgialloverde. In una lunga intervista Mark Zandi, capo economista di's Analytics, non solo critica laeconomica ma fa intendere che il declassamento del sistema Italia potrebbe essere alle porte. "È logico aspettarsi che le preoccupazioni sull'Italia manifestate in questi giorni dai mercati - spiega - si rifletteranno anche nelle prossime valutazioni delle agenzie di".Nell'intervista alla Stampa Zandi non anticipa il giudizio che la stessa's darà alla fine del mese, ma avverte tratteggia un quadro a tinte fosche che fa presagire l'avvicinarsi di una tempesta perfetta contro ilConte. "Certamente quello che sentiamo non è un plus per l'outlook fiscale dell'Italia - spiega l'economista - il giudizio dei mercati come quello delle agenzie ...