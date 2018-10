Mondo TV in forte rialzo grazie a Banca Finnat

La LEV alla Fiera del Libro di Francoforte - incontro con il Mondo dell'editoria : ... anche quest'anno, parteciperà alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte dal 10 al 15 ottobre prossimi per incontrare gli editori di tutto il mondo al fine di promuovere il magistero di Papa ...

Milan – Gattuso ha occhi solo per Higuain : “è il più forte del Mondo - ecco perchè” : Gennaro Gattuso esalta Gonzalo Higuain: le parole del tecnico del Milan sull’attaccante argentino “Per me in questo momento Higuain è il migliore del mondo, è uno che fa goal, è un campione che sa mettersi a disposizione della squadra. Dobbiamo sfruttare meglio le sue caratteristiche“. Sono le parole di elogio per il ‘Pipita’ dell’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, alla vigilia della sfida di ...

Emma Marrone - dedica al padre : "Sei forte papà. Sei il più forte del Mondo" : Emma Marrone ha condiviso, con i suoi oltre tre milioni e 200mila follower sul proprio profilo ufficiale Instagram, una sentita dedica indirizzata al suo papà, il signor Rosario Marrone.Pubblicando una loro foto privata che ritrae il padre della cantante salentina "impegnato" a dormire durante un loro viaggio a Tokyo, Emma ha augurato buon compleanno al padre, scusandosi con lui per l'assenza dovuta, ovviamente, ai suoi numerosi impegni ...

Migranti - Juncker : “Ue non sarà mai una fortezza - il Mondo non appartiene a pochi” : Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, invita a difendere i valori europei: "Diciamo sì al patriottismo, no al nazionalismo esagerato". E sui Migranti: "Gli Stati membri non hanno ancora trovato un rapporto giusto fra la responsabilità dei singoli Paesi e la necessaria solidarietà".Continua a leggere

Piazza Affari : in forte denaro Mondo TV : Grande giornata per il player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,67%. Il movimento di Mondo TV , nella settimana, segue nel bene e nel ...

Canoa slalom - Coppa del Mondo 2018 : forte pioggia a Tacen - cancellate le gare odierne : Non si svolgerà l’ultima giornata di gare della Coppa del Mondo di Canoa slalom a Tacen (Slovenia). La ICF, insieme agli organizzatori ha deciso di cancellare le gare odierne, vista la forte pioggia che ha fatto innalzare il livello delle acque, rendendo così impossibile il normale svolgimento delle competizioni. Per l’Italia si chiude quindi senza acuti questa tappa, viste le eliminazioni ieri in semifinale di Stefanie Horn e Paolo Ceccon. Oggi ...

Napoli-Milan - Gattuso : 'Ancelotti più di un allenatore. Donnarumma? Può diventare il più forte al Mondo' : LIVE 15:11 24 ago Un giudizio su Castillejo? E' un giocatore con una gamba veloce, frizzantina. Viene da un calcio totalmente diverso dal nostro, ma ti riesce a dare un'alternativa diversa rispetto ...

Katia Aveiro - la sorella di Cristiano Ronaldo / Foto - "Mio fratello è e sarà ancora il più forte del Mondo" : Katia Aveiro, la sorella di Cristiano Ronaldo, Foto. La donna racconta il fratello e come sia diventato il calciatore più forte del mondo. I segreti della loro splendida famiglia.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 13:13:00 GMT)

Juventus - Allegri dopo il debutto di Cristiano Ronaldo : “È il giocatore più forte del Mondo. Fortunato ad allenarlo” : “Siamo migliorati e punteremo a tutti i traguardi, ma ci affronteranno tutte per fare l’impresa e noi dobbiamo lavorare sodo e con grande umiltà. Se mi aspettavo di allenare Ronaldo? La società ha fatto un ottimo lavoro e io sono molto Fortunato. C’è stata troppo eccitazione, anche se comprensibile, ora cerchiamo di calmarla perché sabato ci attende il Chievo Verona“. Così Massimiliano Allegri dopo il debutto di ...