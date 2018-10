Mondiali volley 2018 – L’Italia femminile alla Final Six | le parole dei protagonisti dopo

Calendario Mondiali volley femminile - il programma di giovedì 11 ottobre. Gli orari e come vedere le partite in tv : giovedì 11 ottobre si disputeranno otto partite ai Mondiali 2018 di volley femminile, si conclude la seconda fase della rassegna iridata e conosceremo il quadro delle squadre qualificate alla Final Six. Le prime tre classificate dei due gironi verranno promosse alla terza fase, saranno in programma quattro scontro diretti fondamentali per definire le posizioni e chi potrà festeggiare: l’Italia se la dovrà vedere con gli USA, la Serbia ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia vince il girone e vola alla Final Six. Azzurre prime davanti a tutte : L’Italia ha conquistato il primo posto nella Pool F dei Mondiali 2018 di Volley femminile con una giornata di anticipo. La nostra Nazionale è già certa del primato nel proprio girone dopo aver vinto le prime otto partite visto che abbiano già una vittoria e 5 punti di vantaggio sugli USA, oggi sconfitti 3-0 dalla Cina alla vigilia dello scontro diretto in programma domani. Le Azzurre volano dunque alla Final Six da prime del girone e ...

Mondiali volley 2018 – Attenti a Paola Egonu : la schiacciata dell’azzurra è… letale [VIDEO] : Paola Egonu… letale con le sue schiacciate: la pallavolista italiana colpisce in pieno la Startseva, l’atleta russa ko Le azzurre della pallavolo hanno trionfato oggi, in Giappone, contro una tosta Russia, nel penultimo match della seconda fase dei Mondiali di Volley 2018. Aggiudicandosi già la vittoria del secondo set, certe di aver conquistato un punto, le ragazze di coach Mazzanti hanno staccato il pass per la Final Six con ...

Volley - Mondiali : Italia da sballo - è alle Final Six : Cristina ChirichellaOfelia MalinovSylvia NwakalorBeatrice ParrocchialeCarlotta CambiÈ un’Italia da sballo. Ai Mondiali di pallavolo femminile in corso in Giappone, le azzurre battono 3-1 la Russia e staccano il pass per le Final Six con una giornata di anticipo. Prestazione sontuosa delle ragazze di coach Mazzanti che partono male, vedono le streghe, ma poi con un ruggito da leonesse ribaltano l’incontro e entrano ufficialmente tra le prime sei ...

Mondiali volley - l’Italia batte 3-1 la Russia : azzurre alle Final Six : Prova di carattere della squadra di David Mazzanti che con l’ottava vittoria in otto gare adesso è certa di un posto fra le prime sei squadre al mondo: Chirichella e compagne hanno cambiato marcia a metà del secondo set e sono riuscite a strappare il pass per la terza fase del torneo iridato, che si svolgerà dal 14 al 16 ottobre. Immense prestazioni di Lucia Bossetti e Paola Egonu.Continua a leggere

Volley - Mondiali femminili : Italia batte Russia e vola a Final Six : Giappone. L'Italia batte la Russia e accede alle Final Six dei Mondiali di Volley femminili. Con un turno d'anticipo la nazionale azzurra si è guadagnata un posto tra le prime sei formazioni al mondo. L'ottavo successo consecutivo, ottenuto per 3-1, 22-25, 25-20, 25-18, 25-22, contro la Russia, è infatti valso alle ragazze di Davide Mazzanti l'aritmetica qualificazione alla terza fase della ...

Volley : Mondiali Femminili : una stratosferica Italia - mette la Russia ko : LA CRONACA DEL MATCH- Solita Italia in campo con Malinov in cabina di regia, Egonu opposta, Sylla e Bosetti di banda, Danesi e Chirichella al centro, De Gennaro libero. Si parte punto a punto con le ...

Mondiali volley femminile - l’Italia batte 3 a 1 la Russia : ottava vittoria consecutiva : L’Italia del volley femminile ha battuto per 3-1 la Russia nella penultima gara della seconda fase dei campionati Mondiali in Giappone. Una vittoria importante, che arriva contro una delle avversarie più temibili del girone. Dopo aver perso il primo set (25-22), le azzurre di Davide Mazzanti iniziano male anche il secondo (sotto 16-10), riuscendo poi a ribaltare il risultato con uno straordinario break di 11-1 che le porta a chiudere sul ...

Volley - Mondiali : Italia alla "Final Six" : 11.47 Ottava vittoria dell'Italia ai Mondiali in Giappone che resta così imbattuta al comando della Pool F.Le azzurre superano la Russia 3-1 (parziali 22-25 25-20 25-18 25-22) e conquistano con un turno di anticipo la 'Final Six' (14-16 ottobre a Nagoya). Inutile a questo punto la partita di giovedì contro gli Stati Uniti. Le azzurre, dopo aver perso il primo set,hanno reagito con grande determinazione superando le russe (assente la stella ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia qualificata alla terza fase - azzurre alla Final Six! : L’Italia si è qualificata matematicamente alla terza fase dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Russia per 3-1, conquistando così l’ottava vittoria consecutiva che vale l’accesso alla Final Six della rassegna iridata. La nostra Nazionale è tra le sei grandi del Pianeta e ora non vuole smettere di sognare in Giappone: le ragazze di Davide Mazzanti sono certe di concludere la seconda fase almeno al ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia travolge la Russia 3-1 - azzurre qualificate alla Final Six. Terminator Egonu! : Prova di carattere per l’Italia che sale sull’ottovolante e dimostra di saper affrontare e superare anche i momenti difficili che finora erano apparsi con il contagocce nel suo cammino mondiale. Contro la Russia arriva la vittoria numero otto (3-1) per le azzurre, quella che regala all’Italia di Mazzanti la certezza della qualificazione alla Final six e arriva in un modo inatteso, con grande sofferenza per un set e mezzo, ...

Volley : Mondiali Femminili : l'Italia batte la Russia ed è fra le prime sei : LA CRONACA DEL MATCH- Nessuna novità nella formazione iniziale azzurra: Malinov in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Sylla e Bosetti, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro. Tutto in ...

Volley - Mondiali donne - Italia-Russia 3-1 : azzurre alle Final Six : L'Italia è alle Final Six dei Mondiali femminili di pallavolo in corso in Giappone. Le azzurre battono 3-1 la Russia a Osaka, mantengono il primo posto nella pool F e conquistano la vittoria che ...