Mondiali Femminili 2018 | le azzurre tra le prime sei al Mondo | battuta la Russia 3-1

Volley - Mondiali Femminili : altro successo per l'Italia - 3-0 alla Thailandia - : Non si ferma più la corsa dell'italdonne nel Mondiale di Volley in Giappone . Le azzurre hanno battuto senza grossi problemi la Thailandia 3-0 infilando il settimo successo consecutivo nella rassegna ...

Volley : Mondiali Femminili - l'Italia vince ancora - battuta la Thailandia : LA CRONACA DEL MATCH- Mazzanti si affida in partenza alle sue fedelissime. Malinov in regia, Egonu opposta, Sylla e Bosetti di banda, Danesi e Chirichella al centro, De Gennaro libero. E' subito ...

Volley - Mondiali Femminili : l'Italia domina l'Azerbaigian 3-0 : Comincia con il piede giusto la seconda fase dei Mondiali in Giappone, l'ItalVolley regola facilmente l'Azerbaigian 3-0, è la sesta vittoria consecutiva delle azzurre.Era necessario continuare sulla scia delle prime 5 partite vinte a Sapporo ma le ragazze del ct Davide Mazzanti non deludono le attese, superando in tre rapidi set l'Azerbaigian. Una vittoria netta, figlia di una schiacciante superiorità in tutte le fasi di gioco e che lancia ...

Volley : Mondiali Femminili - L'Italia è pronta a sfidare l'Azerbaijan : OSAKA, GIAPPONE,- Dopo due giorni di stop la nazionale italiana femminile è pronta a riprendere il proprio cammino nel Campionato Mondiale 2018. Domani le azzurre nella prima giornata del secondo ...