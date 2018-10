Modena | donna uccisa | arrestato un uomo sospettato anche di un’aggressione sessuale e un

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Potrebbe essere un aggressore o addirittura un killer seriale l’perché accusato di aver violentato, ucciso unail cui corpo è stato poi dato alle fiamme. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento il 10 settembre scorso del cadavere carbonizzato in una zona vicino al fiume Panaro frequentato da prostitute e tossicodipendenti. A quel corpo è stato molto complicato dare un nome. Grazie all’autopsia si è stabilito che la vittima aveva 30 anni ed era stata ammazzata in un arco di tempo che andava dal 1 al 9 settembre. Grazie al piercing a un labbro, al database delle forze dell’ordine e all’analisi delle denunce di scomparsa la vittima è stata identificata in una cittadina romena. L’indagato, secondo quanto riporta La Gazzetta di, è un cuoco di 40 anni. Decisivo alla sua identificazione un frammento bruciato di un libro ...