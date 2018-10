Modena | donna carbonizzata | un arresto In un video il presunto omicida ripreso mentre

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) I carabinieri di, coordinati dal procuratore Lucia Musti, hanno individuato ilautore dell’omicidio dellatrovata cadavere il 10 settembre a San Donnino, non lontano dal percorso natura sul Panaro, alle porte di. La salma dellaera stata bruciata, probabilmente alcuni giorni prima. L’uomo, oltre all’omicidio, sarebbe sospettato anche di altri crimini, come la violenza sessuale e il sequestro di persona, ai danni anche di altre giovani donne italiane e straniere. Ad aiutare i carabinieri nelle indagini anche un, che risale al 2 settembre, in cui si vede l’uomo che prova a trascinare in auto una giovane incontrata per strada. Laalla fine riesce a divincolarsi e a scappare. Gli episodi, secondo gli inquirenti, sono collegati e l’uomo è lo stesso che ha ucciso la prostituta L'articolo: ...