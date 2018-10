Mobilità sostenibile | inaugurata Base Ald alla Concessionaria Romeoauto

Vicenza - Mobilità sostenibile al festival 'Citemos' : Si tratta di uno tra i più importanti eventi italiani in materia di sostenibilità e tecnologia e si pone un duplice obiettivo: da un lato fornire contenuti e soluzioni per il mondo dell'...

Mobilità sostenibile - come risparmiare inquinando meno : La necessità di un cambiamento dal punto di vista ambientale spinge le città a pianificare un trasporto urbano più pulito, confrontandosi sulle sfide che si affacciano al comparto dei trasporti e guardando ad un progresso sostenibile. In particolare, si punta alla “multimodalità”, ossia la scelta di diversi mezzi di trasporto, anche all’interno dello stesso spostamento, funzionale al risparmio o alla comodità, appena celebrata durante la ...

Raggi : Roma diventi leader della Mobilità sostenibile : Roma, 1 ott., askanews, - 'La mobilità sostenibile rappresenta il futuro delle nostre Città. Roma è in prima linea in questa rivoluzione 'a impatto zero' e l'incremento della copertura dei servizi di ...

Giochi e Mobilità sostenibile vanno 'a ruota libera' per i bambini : domani in Piazza d'Armi : Spettacoli Il giro del mondo sostenibile. Girolamo Rombenchi non vede l'ora di raccontare le sue incredibili avventure vissute sul suo bolide rosso e di mostrare le arti e gli oggetti che ha ...

Mobilità sostenibile : bike sharing per gli studenti al liceo Majorana : Come ultima tappa della Settimana della Mobilità sostenibile il 21 settembre 2018 alle ore 10:00 al liceo Majorana dell’EUR gli studenti incontrano l’Assessore alla Mobilità del Municipio. «Abbiamo lavorato per mesi – hanno sottolineato l’Assessore alla Mobilità del IX Municipio Alessandro Drago e il Preside dell’Istituto Prof. Fausta Grassi – e siamo felicissimi di vedere i ragazzi condividere biciclette elettriche per andare a scuola grazie ai ...

Mobilità sostenibile - Ikea consegnerà solo con mezzi elettrici : Jesper Brodin, CEO del Gruppo Ikea, ha dichiarato che per l'azienda è fondamentale crescere e avanzare sempre più nel mondo sostenibile, questo il motivo per cui è iniziata la corsa verso i mezzi ...

UBI Banca punta a Mobilità aziendale sempre più sostenibile : Teleborsa, - Prosegue l'impegno di UBI Banca per la tutela dell'ambiente . Il Gruppo Bancario ha aggiunto al proprio parco auto la nuova Renault ZOE, un'autovettura elettrica a zero emissioni dirette. ...

Reggio Calabria : tutto pronto per la settimana europea della Mobilità sostenibile : La città di Reggio Calabria è pronta a celebrare la settimana europea della mobilità sostenibile organizzata dall’Assessorato alle Politiche Europee e mobilità guidato da Giuseppe Marino, attraverso il Centro Europe Direct, con l’Ufficio Stampa dell’Ente, l’ufficio Marketing di Atam spa e l’apporto dell’Assessorato al Patrimonio culturale di Irene Calabrò, mediante il servizio valorizzazione. “Cambia e vai” è lo slogan dell’edizione 2018, ...

Settimana europea della Mobilità 2018 a Prato : il progetto della Mobilità sostenibile casa-scuola entra nel vivo : Il " campus studentesto sperimentale " sarà allestito per l'occasione con stand informativi, un'area relax e diverse postazioni di street sport a cura di Decathlon. Oltre a distribuire materiali ...

Mobilità sostenibile : Be Charge - siglato protocollo d’intesa con la Regione Emilia-Romagna : Be Charge,operatore integrato per la Mobilità elettrica, ha firmato un protocollo d’intesa con la Regione Emilia Romagna per la realizzazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo, che coinvolge complessivamente 5 tra i principali operatori del settore, ha l’obiettivo di ampliare la rete di infrastrutture di ricarica a uso pubblico con l’installazione di oltre 1.500 colonnine attraverso il piano “Mi muovo elettrico”, che punta ad ...

Rivoluzione per la Mobilità ecosostenibile in Italia : arriva la prima autostrada elettrificata [FOTO] : In Italia è partita la sperimentazione del primo tratto autostradale elettrificato sulla A35 Brebemi L’Italia diventa esempio di mobilità sostenibile con la realizzazione della sua prima autostrada elettrificata dedicata ai mezzi pesanti. La fase di sperimentazione è già iniziata è riguarda 6 km in entrambe le direzioni della A35 Brebemi, tra i caselli di Romano di Lombardia e Calcio. Questa Rivoluzione interessa il trasporto merci su ...

Roma. Mobilità sostenibile : premio all’impegno per l’ambiente e nello sport : In occasione della Settimana Europea della Mobilità sostenibile 2018, il V Municipio indice il premio Mario Caldaro. Sarà assegnato il