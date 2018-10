Miracle Tunes | da sabato la serie in anteprima Tv su Boing e ogni weekend su Cartoonito

Blastingnews

: ????)Cultura generale) * Miracle Tunes, fenomeno pop giapponese - Murogiapponese : ????)Cultura generale) * Miracle Tunes, fenomeno pop giapponese - MENUETTOit : #Food e #Music: Miracle Tunes: su Cartoonito il male si combatte con la musica - folksonomia : RT @giappone24: MIRACLE TUNES! Lo show alla giapponese arriva in Italia: Miracle Tunes sta per arrivare in Italia.Lo show giapponese non sa… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)arriva in Italia. Dopo aver riscosso un grande successo in Giappone con il nome 'Idol x Warrior!' questatelevisiva è stata oggetta di un riadattamento europeo e ora è pronta a essere trasmessa anche sui teleschermi italiani. In particolare, questa serialita' che unisce cartoni, musica e personaggi reali sara' trasmessa13 ottobre insu, e poi dal giorno successivo e per tutti isara' mandata in onda su. Tra i protagonisti del format spiccano due personaggi molto noti del piccolo schermo quali Michelle Hunziker e Angelo Pintus.in Italia suLa data di arrivo diin Italia è quella di13 ottobre. Alle ore 21:00, in prima serata, laTV andra' in onda insucanale 40 del digitale terrestre, mentre il giorno dopo così come...