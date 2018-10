Milano | furti in negozi e abitazioni | tre arresti

Milano. Registro online delle biciclette contro furti e ricettazione : Creare un Registro online delle biciclette, facilmente consultabile e contenente i dati dei proprietari, le foto e le descrizioni delle

Contro i furti di biciclette Milano metterà online foto e codici di marcatura dei telai : Il Comune di Milano vuole creare un registro online delle biciclette, facilmente consultabile e contenente i dati dei proprietari, le foto e le descrizioni delle bici e i relativi codici univoci di marcatura incisi sulle stesse due ruote: un sistema di registrazione capace di facilitare il recupero delle bici rubate e scoraggiare i fenomeni di ricettazione, con un accesso dedicato alle forze dell’ordine. Gli uffici di Palazzo Marino hanno ...

Furti in abitazione - sei arresti nel campi nomadi di via Bonfadini a Milano : L'accusa è ricettazione del bottino di colpi in case della Lombardia, del Piemonte e della Liguria tra il 2016 e il 2018

Furti : operazione Prometeo - arresti nel campo nomadi Bonfadini a Milano : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - arresti per associazione a delinquere e Furti in abitazione. Si è conclusa l’ultima fase dell'operazione 'Prometeo', condotta dai carabinieri di Novara, che ha permesso l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare a carico di sei persone ritenute responsabili, tra l’a

Milano - furti e risse : sigilli ai Magazzini Generali - rinviato il concerto dei Marlene Kuntz : Gli agenti della Questura di Milano hanno sospeso la licenza per dieci giorni alla discoteca «Magazzini Generali» in base alla norma del Testo unico di Pubblica sicurezza che riguarda locali in cui «...

Milano - furti e risse : chiusa per 10 giorni la discoteca Magazzini Generali : Gli agenti della Questura di Milano hanno sospeso la licenza per dieci giorni alla discoteca «Magazzini Generali» in base alla norma del Testo unico di Pubblica sicurezza che riguarda locali in cui «...