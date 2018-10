Milano Bando integrativo per l’aggiornamento della graduatoria ERP

Milano. Nuovo bando per gli spazi Feltrinelli in Galleria Vittorio Emanuele II : La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo del Nuovo bando di gara per la concessione degli spazi di

Milano : Comune - nuovo bando per spazi Feltrinelli in Galleria : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - La Giunta di Milano ha approvato le linee di indirizzo del nuovo bando di gara per la concessione degli spazi di via Ugo Foscolo 3, nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele II. I locali sono attualmente in uso a 'La Feltrinelli' e sono stati oggetto di una prima ga

Il fascino e lo stupore delle architetture abbandonate di Milano : La luce penetra dai vetri rotti, la muffa trasuda dai muri, la polvere ammorba i colori: fascino e stupore nelle immagini di Stefano Perego che, nel 2006, ha iniziato il suo viaggio fotografico. Le ...

MODENA - COMPAGNI DISERTANO FESTA DEL BIMBO AUTISTICO/ “Abbandonati” - poi la sorpresa da Milano : Cavezzo (MODENA), COMPAGNI di classe DISERTANO la FESTA di compleanno del BIMBO AUTISTICO di 4 anni. Sfogo social della madre, "lasciato solo da tutti": poi l'invito dal Milano Kids Festival(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:38:00 GMT)

SICUREZZA STRADALE. DONATI 100 DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO DEI BIMBI IN AUTO IN TRE OSPEDALI DI ROMA - Milano E NAPOLI : Questa legge è senza dubbio uno di quei casi in cui la società, dalla politica, all'associazionismo alle realtà produttive fanno la differenza per vincere una battaglia di civiltà". In Italia in ...

Natale a Milano. Online il bando per la ricerca di sponsor : È Online l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor tecnici. Sono finalizzati alla realizzazione dell’Albero di Natale e delle Luminarie

Milano. Pubblicato il bando per gli spazi dell’Urban Center : Scade il 13 novembre 2018 il bando di gara per l’assegnazione degli spazi attualmente in uso all’Urban Center in Galleria

100mila euro per artisti emergenti - il bando di Milano per celebrare Leonardo da Vinci : Amboise, 1519. Sono trascorsi quasi cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, e il mondo intero si prepara a celebrare a dovere uno tra i più grandi geni che la storia dell’uomo possa ricordare. In particolare, la città di Milano, dove il grande luminare ha vissuto uno dei momenti più floridi della sua carriera, ha in programma un 2019 costellato di mostre, conferenze, presentazioni ed eventi ad hoc, a cui va ad aggiungersi un concorso ...

Milano aderisce al bando per l’accoglienza di secondo livello : Sviluppare percorsi di inclusione che superino la logica emergenziale e puntino su un’efficace integrazione dei migranti che desiderano rimanere in

Migranti : Milano aderisce a bando Sprar - accoglienza estesa a mille posti (2) : (AdnKronos) - L’accoglienza nello Sprar si differenzia rispetto a quella di primo livello per la messa in atto di azioni progettuali che vanno al di là della semplice predisposizione di vitto e alloggio: i servizi minimi garantiti dovranno infatti riguardare la mediazione linguistico-culturale, l’or

Milano. Trotter : incontro sul bando dedicato al Terzo settore : Proficua collaborazione tra il Comune di Milano e la Fondazione Cariplo. Nell’ambito del programma intersettoriale della Fondazione “Lacittàintorno”, nascerà all’interno

Milano. Online il bando per 15 locali ai piani terra delle case popolari : Mostre, laboratori, seminari, attività formative, di sostegno allo studio per bambini e ragazzi, di animazione, socializzazione, aggregazione. I quartieri delle

Milano. Galleria Vittorio Emanuele II : bando di gara per gli spazi dell’Urban center : Nuovo bando in vista per un altro spazio in Galleria Vittorio Emanuele II. Si tratta dei locali dell’Urban center per

Milano. Servizio civile : aperto il bando per mettersi a disposizione della città : Cento opportunità per ragazzi e ragazze che vogliano impegnarsi per rendere Milano più accogliente, attrattiva e inclusiva. Li mette a