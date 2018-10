Milan | tifosi entusiasti per l’arrivo di Paquetà e della sexy fidanzata Maria GALLERY ...

I tifosi del Milan volevano Voeller - ma arrivò 'Attila' Hateley - e fu il delirio : Si gioca in Brasile e quella sera Mark Hateley fa capire a tutti che nel gioco aereo al mondo come lui ce ne sono davvero pochini … forse nessuno. Contro il Brasile segna, ovviamente di testa. ...

Conte al Milan - i tifosi vogliono l’ex Juve : Gattuso ‘stracciato’ nel sondaggio : Il fantasma di Antonio Conte aleggia sempre di più attorno a Rino Gattuso, attuale allenatore del Milan che – in questo avvio di stagione – non sta finora conseguendo i risultati sperati. In un sondaggio effettuato sulla nota pagina Facebook Milan’s World – Popolo Cuore Rossonero, l’attuale tecnico rossonero sembra avere ormai perso la fiducia dei propri tifosi, a beneficio dell’ex commissario tecnico della ...

Empoli-Milan - DAZN non si vede : tifosi rossoneri furiosi : Empoli-Milan, DAZN non si vede. Si sta giocando l’ultimo match valido per la 6^ giornata del campionato, in campo i rossoneri che sono passati in vantaggio con un gol di Biglia. Nel frattempo tifosi rossoneri furiosi sui social, la partita non si vede su DAZN, già tante emozioni durante il match che però gli appassionati non hanno potuto seguire. Tantissimi i messaggi di protesta. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Milan - tifosi furiosi : orrori dell’allenatore Gattuso : Si è conclusa la gara di campionato tra Milan ed Atalanta, si sono affrontate Milan ed Atalanta che ha dato vita ad una partita spettacolare. Beffa nel finale per la squadra di Gennaro Gattuso, Rigoni nel finale annulla le reti di Higuain e Bonaventura. Al termine della partita furia da parte dei tifosi, in particolar modo nel mirino sono finiti i cambia di Gattuso che ha sostituito Bonaventura con Bakayoko e Castillejo per Calhanogli. ...

Scaroni fa sognare i tifosi : «Milan - con noi tornerai grande in 3-5 anni» : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni assicura: «Lo scudetto è bellissimo ma il mondo del calcio è la Champions»

Higuain a casa Milan : tanta folla e selfie con i tifosi rossoneri : In attesa del primo gol ufficiale con la sua nuova maglia, il Pipita è stato accolto con grande calore in sede dai tifosi rossoneri. Autografi, selfie, sorrisi e cori per il nuovo idolo a cui tutti ...

Milan - senti Ricardo Rodriguez : “pronti a tutto per Gattuso e per quei pazzi dei tifosi” : Ricardo Rodriguez ha detto no all’offerta del Psg in estate, il calciatore svizzero ha scelto di restare al Milan per giocarsi la corsa alla Champions Ricardo Rodriguez è impegnato in queste ore con la maglia della Nazionale svizzera. Il terzino però, è stato interpellato da tagblatt.ch anche in merito ad alcuni argomenti che riguardano il Milan, su tutti l’offerta del Psg di questa estate: “Sì, c’era interesse e fa ...

Roma - tifosi furiosi con la società : striscioni e polemiche nella notte post-Milan : Roma sconfitta in casa del Milan, ma a far discutere sono le scelte della società nelle ultime sessioni di calciomercato “Ma quale scudetto, ma quale coppa dei campioni! I vostri trofei: plusvalenze e cessioni”. I tifosi della Roma sono in rotta con la società, già da tempo a dire il vero. La sconfitta di ieri in casa del Milan, ha acuito i problemi che ci sono tra club e tifoseria, legati alle scelte di Pallotta e Monchi. La goccia che ha ...

“Questo è il Milan che vogliamo” : la foto che fa impazzire i tifosi rossoneri : Milan vittorioso e sorridente, i tifosi rossoneri sono davvero al settimo cielo dopo il successo sulla Roma di ieri sera Il Milan nella serata di ieri ha vinto, giocando molto bene, contro la Roma a San Siro. La squadra di Gattuso si è imposta per 2-1 ed anche sugli spalti la felicità era evidente. Una foto in particolare ha colpito i tifosi rossoneri, quella del trio Leonardo-Maldini-Kakà, festanti e sorridenti dopo la rete di Cutrone. ...

F1 – Dai tifosi calorosi al fortuito incidente di Vettel : le IMMAGINI dei momenti più belli vissuti oggi a Milano : Un evento unico ed apprezzato da tutto il pubblico quello che ha visto protagonista la Formula Uno e la Ferrari oggi a Milano Sul tracciato di circa un chilometro, costruito per lo spettacolo odierno della Formula Uno a Milano, sono accorsi tantissimi supporter per ammirare le due Ferrari con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen al volante. La risposta del pubblico, allo show in Darsena ed in Piazza 24 Maggio, è stata entusiasmante, così come ...

F1 - a Milano tifosi in delirio per la Ferrari : Milano - Ferrari protagonista per le strade di Milano con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. I due piloti hanno potuto verificare l'affetto del popolo rosso. Entusiasta il tedesco che esordisce: ' ...

F1 – Pizza - gelato e l’amore per la Ferrari : Vettel sorride e scherza con i tifosi di Milano : Sebastian Vette ringrazia e saluta i fan di Milano: le parole del Ferrarista in vista del Gp di Monza Grande spettacolo oggi a Milano per l’arrivo della F1: in attesa di vedere i Ferraristi, in compagnia dei piloti della Sauber Alfa Romeo, partecipare ad un evento unico, durante il quale sfrecceranno a bordo delle loro monoposto in un breve circuito cittadino. Matteo Corner/LaPresse Non poteva mancare Vettel a questo grande evento ...

Tifosi a piedi dopo Napoli-Milan - la Regione sfida il Comune : 'Sveglia!' : 'Calabrese quando torni dal mare? Mi rendo conto che da Ischia sia difficile dedicarsi ai problemi della città e dei Tifosi ma è giusto ricordare che il Comune di Napoli, ogni qual volta riteneva ...

Lite Napoli-Comune - pagano solo i tifosi : tutti a casa a piedi dopo il Milan : Sapete cosa succede quando una società calcistica è in rotta con un'amministrazione comunale per via di una convenzione sulla concessione dello stadio? Succede che i tifosi al termine di una partita ...