Milan | obiettivo centrocampista per gennaio | ecco i nomi dei maggiori candidati

Inter - l'obiettivo è blindare Milan Skriniar : Milan Skriniar è stato sicuramente uno dei protagonisti della scorsa stagione dell'Inter, conclusasi con una rocambolesca qualificazione in Champions League nell'ultima giornata di campionato. Il centrale slovacco era stato acquistato dalla Sampdoria per 5 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato 15 milioni di euro. Nonostante la giovane eta', il difensore è riuscito a conquistarsi fin da subito una maglia da titolare ...

Milan - Suso : 'Obiettivo Champions possibile - ma serve la mentalità da grande' : Una tesi, questa, condivisa anche da Suso e ribadita dallo spagnolo nell'intervista esclusiva realizzata da Sky Sport: "Sono d'accordo col mister. Il gioco da grande squadra ce l'abbiamo, così come ...

Milan - il Barcellona abbandona un obiettivo rossonero : Il Barcellona si ritira dalla corsa per Lucas Paquetà . Secondo Sport , il club blaugrana si sarebbe defilato perché non può accontentare le richieste del talento del Flamengo . Il Milan , molto interessato a Paquetà, segue da vicino la vicenda.

Milan - Kessié in esclusiva su Sky : 'Obiettivo Champions - Higuain fondamentale per noi' : Ora il Milan e l'Obiettivo Champions, Kessié ne ha parlato in esclusiva su Sky Sport . La Champions è il vostro obiettivo? "Dobbiamo dare tutto per andare in Champions. E' l'Obiettivo della ...

Milan - Caldara : 'Cambio radicale dalla difesa a tre - devo recupare ma c'è intesa con Romagnoli. Obiettivo Champions' : ... Mattia Caldara ha parlato a Milan TV delle prime impressioni sulla nuova avventura: 'Quando sono arrivato è stato tuttpo difficile perché mi sembrava un mondo nuovo e immenso, fortunatamente Conti ...

Milan - Scaroni : "L'obiettivo è tornare in Champions e nell'elite del calcio mondiale" : La vittoria in extremis contro la Roma ha ridato vigore al Milan di Gennaro Gattuso e a tutto l'ambiente rossonero che ora sogna in grande. Il cambiamento societario, poi, ha portato una ventata d'...

Berlusconi-Monza : “si chiude entro un mese - obiettivo Serie A ed il primo acquisto è un ex Milan” : Silvio Berlusconi si appresta a mettere le mani sul Monza assieme al fido scudiero Adriano Galliani, si parla subito di grandi acquisti e Serie A Silvio Berlusconi, con al suo fianco il fido Galliani, stanno per mettere le mani sul Monza calcio. Gli ex milanisti sposteranno dunque le proprie attenzioni un po’ più verso la Brianza, con l’intento di portare il club in Serie A nel più breve tempo possibile. L’attuale ...

Milan - senti Biglia : “Champions obiettivo naturale. Vorrei rinnovare! A Gattuso dico grazie perchè…” : Lucas Biglia a tutto tondo a margine dell’inaugurazione del ristorante “Bistrot Fourghetti”: il centrocampista argentino parla della sua condizione fisica, dell’obiettivo Champions e del rinnovo Tante le personalità legate all’ambiente Milan che hanno presenziato all’inaugurazione del “Bistrot Fourghetti”, ristorante che prende il posto della vecchia “Cucina Milanello”, in via ...

Milan - Biglia : "Voglio rinnovare. L'obiettivo è la Champions" : Dopo il bagno di folla per l'incontro con il Pipita, Casa Milan indossa ancora l'abito delle grandi occasioni per l'inaugurazione del ristorante "Bistrot Fourghetti" che prende il posto della vecchia "...

Milan - Biglia : 'Ora alziamo l'asticella - obiettivo Champions League. Vorrei rinnovare' : Il centrocampista argentino, in occasione della presentazione del Bistrot by Fourghetti a Casa Milan, ha parlato in esclusiva a Sky Sport degli obiettivi stagionali rossoneri: "Juventus? Noi dobbiamo ...

Milan - parla Biglia : 'Voglio rinnovare. Obiettivo Champions - su Gattuso...' : Lucas Biglia , centrocampista del Milan , parla a Sky Sport della sua esperienza in rossonero: 'Mi sento molto integrato nel Milan: ci sono stati dei momenti difficili, ma cercherò di dare sempre il massimo per questa maglia. Devo ringraziare tanto il ...

NBA - a Milano il primo Store in Europa : l'obiettivo è aprire entro Natale : Un'occasione per tutti quelli che vogliono vivere a contatto sempre più diretto con la Lega sportiva più spettacolare del mondo.

Calciomercato Barcellona - nel mirino un obiettivo di Juve e Milan : Sembra ormai definita la destinazione futura di Adrian Rabiot, centrocampista del Paris Saint-Germain, il cui nome nel corso dell’estate è stato accostato a varie squadre, Juventus compresa. Il giocatore, secondo il Mundo Deportivo, finirà al Barcellona, ma solo a luglio dell’anno prossimo: approderà in Catalogna a parametro zero, dal momento che si svincolerà il 30 giugno 2019 dell’attuale club. Assieme ...

Donnarumma : 'Milan grande gruppo - l'obiettivo è la Champions' : Il classe '99, interpellato da Sky Sport prima della partenza per il ritiro di Coverciano , ha voluto dare un messaggio chiaro ai tifosi rossoneri, facendo intendere come le motivazioni e gli ...