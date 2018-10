Milan | Leonardo non molla Rabiot del PSG

Savicevic : 'Questo Milan a me piace. Spero che Leonardo trovi il nuovo Kakà' : E se Maldini è tornato al Milan, Berlusconi si è riaffacciato nel mondo del calcio comprando il Monza: "Mi incuriosisce molto, soprattutto quello che ha in mente per i giocatori. Niente tatuaggi, ...

Milan - chi è Lucas Paquetà? Il nuovo ‘colpo alla Kaka’ che Leonardo è pronto a chiudere : Dal Brasile ne sono sicuri: il Milan ha le mani su Lucas Paquetà! Scopriamo chi è il nuovo talento brasiliano che ha stregato Leonardo Nonostante alla sessione di mercato invernale manchi ancora qualche mese, il Milan sembra volersi muovere con largo anticipo per battere la concorrenza. Secondo ‘GloboEsporte’, i rossoneri avrebbero virtualmente chiuso l’affare che a gennaio porterebbe a Milano Lucas Paquetà, battendo la ...

Savicevic : 'Higuain meglio di Icardi - Leonardo porta un altro Kakà al Milan' : Dejan Savicevic dice la sua sul Milan. L'ex numero 10 rossonero, ora presidente della federcalcio montenegrina, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Vedremo che succede nel derby, questo Milan mi piace. Gioca un buon calcio ed è in crescita : Higuain ha iniziato a segnare e trascina, Suso sforna assist: bella intesa. Le ultime gare mi ...

Boban : 'Il Var sta ripulendo il calcio - perfetto per l'Italia. Milan - nuovo ciclo con Leonardo - Maldini e Higuain' : Ex centrocampista di Milan e Croazia e ora vice segretario della FIFA, Zvonimir Boban ha concesso una lunga intervista a 'Radio Anch'io Sport' su Radio Rai Uno : le sue dichiarazioni. CROAZIA AL MONDIALE - 'E' stato un magnifico torneo, che ha ridato tantissime speranze alle squadre. La capacità della Russia di organizzare un evento ...

TV - Rai Storia : a “Cronache dal Rinascimento” Leonardo a Milano e la festa del Paradiso : È il 1482 quando Leonardo da Vinci arriva a Milano. Fino a quel momento ha lavorato nella bottega di Andrea del Verrocchio a Firenze entrando in contatto con la famiglia de’ Medici. Ed è proprio Lorenzo il Magnifico a inviare Leonardo in missione alla corte degli Sforza, a Milano. Leonardo è in cerca di gloria e di fama, e trova il suo mecenate in Ludovico Sforza, detto “il Moro”. Lo racconta il viaggio nella Storia di Cristoforo Gorno con ...

Milan - Leonardo in pressing per Lucas Paquetà : Trequartista di 21 anni, è considerato il grande talento emergente del calcio brasiliano. E la trattativa sarebbe in corso

Milan - Leonardo conferma interesse nei confronti di Ibrahimovic : ecco cosa ha detto : Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Milan-Olympiacos, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, il direttore generale dell’area tecnica Leonardo si è espresso sul possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: “È legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto. Ci abbiamo fatto un pensierino quando siamo arrivati quest’estate, ha caratteristiche particolari, è ...

Le Chiuse di Leonardo riaprono all'Università di Milano-Bicocca grazie alla realtà virtuale : L'iniziativa "Apriamo le Chiuse" è curata da un partenariato composto da Università di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ...

Mercato Milan - a gennaio serve una punta : i due nomi sul taccuino di Leonardo : Questo inizio di stagione ha messo in evidenza qualche lacuna nella rosa del Milan. In particolare, con Higuain e Cutrone ai box per infortunio, Gattuso si è visto costretto a trovare soluzioni bizzarre per ovviare all’assenza delle uniche due punte centrali. La collocazione di Castillejo come falso nueve nella partita vinta contro il Sassuolo ne è l’esempio più recente. Proprio per questo, al fine di evitare il crearsi di situazioni ...