Milan | colpo Paquetà | bruciato il Psg Dal Brasile | affare fatto per 35 milioni

Milan - chi è Lucas Paquetà? Il nuovo ‘colpo alla Kaka’ che Leonardo è pronto a chiudere : Dal Brasile ne sono sicuri: il Milan ha le mani su Lucas Paquetà! Scopriamo chi è il nuovo talento brasiliano che ha stregato Leonardo Nonostante alla sessione di mercato invernale manchi ancora qualche mese, il Milan sembra volersi muovere con largo anticipo per battere la concorrenza. Secondo ‘GloboEsporte’, i rossoneri avrebbero virtualmente chiuso l’affare che a gennaio porterebbe a Milano Lucas Paquetà, battendo la ...

Colpo di scena Milan - vicino l’acquisto di Cristiano Ronaldo : il retroscena clamoroso che arriva dalla Spagna : Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il Milan sarebbe stato vicino all’acquisto di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2017 Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Colpo del secolo consumatosi nel corso dell’ultima estate grazie ad una pazzesca intuizione del presidente Andrea Agnelli. Fassone e Mirabelli – Foto Lapresse La voglia di CR7 di lasciare il Real Madrid e subito i contatti con Jorge Mendes, trasformatisi ...

Calciomercato Milan - pronto il colpo a zero per la prossima estate [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Il Milan sta già lavorando al mercato del prossimo anno, che potrebbe riservare un gran colpo a costo zero. Secondo i media inglesi, infatti, il centrocampista dell’Arsenal Aaron Ramsey è uno degli obiettivi principali della dirigenza rossonera per rinforzare la rosa della squadra che verrà. Ramsey, il cui contratto scade a giugno, sarebbe tentato dall’avventura in Italia dopo anni di militanza tra ...

Leonardo imiti Galliani : il Milan ha bisogno di un colpo grosso a gennaio : Più intelligente sarebbe la politica di andare a scovare ragazzi di prospettiva, politica che racchiude qualche rischio, ma da inserire in un gruppo di giocatori già affermati. Da imitare le recenti ...

Calciomercato Milan - deciso il primo colpo per gennaio [NOME e DETTAGLI] : 1/5 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Milan - Leonardo studia il grande colpo per il centrocampo : ecco il nome : Un progetto ambizioso per un giocatore in scadenza di contratto e in cerca di rilancio: secondo il Corriere dello sport, il Milan sta pensando al colpo Cesc Fabregas dal Chelsea.

Singer jr e il Milan : è colpo di fulmine : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio I bomber di Serie A in attività: Higuain secondo solo a...

Milan - Leonardo punta Rabiot : pronto il colpo a parametro zero : Leonardo punta Rabiot- Il Milan cambia marcia e si prepara a gettare le basi anche in vista del prossimo futuro. Come riportato da “SportMediaset“, il club rossonero, capitanato da Leonardo, sarebbe pronto a puntare con decisione su Rabiot. L’attuale centrocampista del PSG, il quale ha già rifiutato una proposta di rinnovo da circa 7 milioni […] L'articolo Milan, Leonardo punta Rabiot: pronto il colpo a parametro zero ...

Giorgia Palmas è il nuovo volto di Milan TV : che colpo dei rossoneri! : Giorgia Palmas entra a far parte della squadra del Milan, la tv ufficiale del club avrà la sua punta di diamante “Benvenuta in famiglia @Giorgia_Palmas! Ci vediamo su Milan TV, per vivere insieme questa fantastica stagione! #weareacMilan”. Milan TV accoglie Giorgia Palmas nella sua squadra, come testimonial femminile del canale del club rossonero. Il “calciomercato” Milanista dunque non si è fermato, ma è proseguito ...

PSG-Rabiot - il rinnovo non arriva : Milan e Juventus si sfidano per il colpo… a parametro zero : Il PSG non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo di Adrien Rabiot: Milan e Juventus studiano il colpo a parametro zero ma attenzione al Barcellona In casa PSG rischia di scoppiare il caso Adrien Rabiot. La società francese infatti, pur considerando il giovane centrocampista un punto fermo del suo futuro, non sembra in grado di trovare l’accordo economico per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2019. I parigini hanno ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - ecco il nome dell’ultimo colpo : visite mediche programmate : Calciomercato Milan – Il Milan ha portato avanti una campagna acquisti veramente importante, l’obiettivo è chiudere con la ciliegina sulla torta, l’arrivo di un centrocampista. Per la giornata di domani sono state programmate le visite mediche, il nome è top secret ma nelle ultime ore sono circolate numerose voci. Impossibile l’arrivo di Milinkovic-Savic dalla Lazio, molto difficile quello di Rabiot del Psg, per ...

Clamoroso Milan : prenotate le visite mediche per domattina - le ultime sul colpo last minute! : Milan pronto a piazzare un altro acuto, con Leonardo che ha prenotato una nuova sessione di visite mediche presso la Clinica la Madonnina Il Milan si muove ancora? Spifferi da casa rossonera parlano di visite mediche prenotate per domattina presso la Clinica la Madonnina di Milano, dove tutti i calciatori Milanisti svolgono le consuete visite di routine prima di firmare col club. Adesso, dopo tale indiscrezione, ci si domanda per chi siano ...

Calciomercato Milan - possibile colpo last-minute? La situazione in casa rossonera : Quando mancano poco più di 24 ore alla chiusura della sessione di Calciomercato, in casa Milan è tempo di iniziare a tirare le somme. Dopo gli arrivi di Higuain, Caldara, Bakayoko, Castillejo e Laxalt, c’è chi si interroga se il mercato estivo dei rossoneri sia concluso o se, al contrario, ci sia spazio per un possibile colpo last-minute. Milan, Leonardo potrebbe intervenire a centrocampo: la lista di nomi La cessione di Locatelli al ...

Milan - doppio colpo : : L'esterno del Genoa e l'attaccante del Villarreal giovedì mattina svolgeranno le visite mediche a Milano