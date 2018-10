Milan | chi è Lucas Paquetà? Il nuovo ‘colpo alla Kaka’ che Leonardo è pronto a chiudere

Indisponibili Milan contro il Chievo : quattro assenze per Gattuso : Il Milan affronterà il Chievo domenica pomeriggio alle ore 15. Dopo le due vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, la squadra allenata da Gattuso punta al tris, che potrebbe ricollocare i rossoneri in una interessante posizione di classifica. Tuttavia, per la sfida contro il club veneto, l’allenatore Milanista dovrà rinunciare a quattro giocatori, fermi ai box per infortunio. Infortunati Milan: ecco chi salterà la partita ...

Olimpiadi 2026 - Italia contro Svezia e Canada per i Giochi invernali. Milano e Cortina favorite su Stoccolma e Calgary : Sarà Italia contro Svezia e Canada: le finaliste per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 sono la coppia Milano-Cortina, Stoccolma (l’avversaria più temibile) e Calgary. Il voto del Comitato internazionale olimpico riunito a Buenos Aires non ha riservato sorprese: fuori dalla short list è rimasta la candidatura turca di Erzurum. Sono altre le novità: soprattutto la scelta di cancellare la sessione Cio 2019, prevista ...

Giochi 2026 - sì del Cio a Milano-Cortina : 20.42 La sessione del Cio, svoltasi a Buenos Aires, ha approvato le candidature di Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma come possibili città organizzatrici dei Giochi olimpici invernali del 2026. Sarà invece Losanna ad ospitare la sessione 2019 del Cio, inizialmente prevista a Milano a settembre,nel corso della quale sarà annunciata la sede dei Giochi 2026. Anticipata anche la data dell'evento, che si terrà a fine giugno 2019. Cambio sede ...

Milano : vasto incendio in un'azienda chimica di Cologno Monzese [IMMAGINI] : vasto incendio in serata a Milano, zona Cologno Monzese. Colonna di fumo nero e denso ben visibile. Un vasto incendio si è scatenato nelle prime ore della sera nell'area nord di Milano, esattamente...

Milano chiude positiva - spread sotto 300 punti : Le Borse europee chiudono in rialzo e Milano prova a rialzare la testa dopo le ultime sedute sotto pressione. L'indice Ftse Mib, dopo una seduta volatile, registra un rialzo dell'1,06%, lo spread dopo ...

Lega - manca ancora la querela del partito contro Bossi e Belsito : processo d’appello a Milano rischia l’estinzione : In principio fu The Family. La cartella in cui l’ex tesoriere della Lega. Francesco Belsito, custodiva le spese della famiglia Bossi, dall’ex leader Umberto in giù: dalle multe alle mutande. Ebbene la condanna incassata in primo grado per appropriazione indebita, con ogni probabilità, non potrà trasformarsi in una assoluzione e neanche la procura di Milano potrebbe avere la soddisfazione di vedere confermata l’accusa. Questo ...

Lo spread chiude a quota 303 punti. Borse - Milano maglia nera : -2 - 43% : Ancora alta tensione sui mercati per la manovra che si appresta a varare il governo gialloverde con lo spread sopra quota 300 punti base e Piazza Affari in calo di oltre due punti percentuali. Gli...

Borse europee chiudono in rosso - tonfo per Milano; spread a 307 punti : Le Borse europee chiudono in rosso per i timori sul caso Italia. tonfo per Milano, maglia nera, che cede il 2,43% affossata dallo spread, tornato sopra quota 300. I mercati tremano per la manovra in ...

Borsa : Milano chiude in calo - -2 - 4% - : ANSA, - Milano, 8 OTT - Chiusura pesante per Piazza Affari, dopo la lettera della Commissione Ue che ha richiamato l'Italia sui numeri della nota di aggiornamento al Def. Il Ftse Mib ha terminato le ...

Borse - Milano chiude in calo : tensioni con Bruxelles per il Def : Il Ftse Mib chiude la prima seduta della settimana in perdita del 2,4%: pesa ancora sull'andamento dei mercati la 'frizione'...

Milan Games Week chiude con 162.000 presenze : Novità assoluta di questa edizione un intero padiglione dedicato al videogioco competitivo animato dalle due spettacolari arene di ESL e PG Esports , oltre al palco centrale con ospiti dal mondo ...