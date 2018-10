Migranti | polizia e carabinieri sgomberano rifugio Chez Jesus nella canonica di Claviere

Migranti - la polizia sgombera a Claviere il rifugio occupato dagli anarchici : È stato sgomberato a Claviere, in provincia di Torino, il rifugio autogestito nella chiesa "Chez Jesus", che ospita i Migranti in transito verso la Francia. Questa mattina, infatti, polizia e carabinieri hanno fatto irruzione nella struttura in Val Susa, a un passo dal confine con la Francia.La Digos sta ora identificando una quindicina di persone, tra anarchici italiani e francesi, che stamattina si trovavano all'interno della chiesa ...

POLIZIA AGGREDITA DA 50 Migranti A FOGGIA/ Controllo anti-caporalato - ribellione nel ghetto a Borgo Mezzanone : POLIZIA AGGREDITA da 50 MIGRANTI a FOGGIA: ribellione a Borgo Mezzanone durante un Controllo anti-caporalato, prognosi di 15 e 30 giorni per gli agenti(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:55:00 GMT)

Rimpatrio Migranti mancato - sindacato polizia : 'La gestione degli irregolari è un fallimento' : L'aereo non parte e i 15 clandestini diretti in Tunisia vengono rilasciati. Sarebbero dovuti partire dall'aeroporto romano di Fiumicino ma un guasto al velivolo ha impedito il Rimpatrio . "Ci è ...

Migranti parte lesa nell'inchiesta. Ma la polizia non li trova per notificare l'atto : La polizia di Ventimiglia è a caccia dei Migranti della nave Diciotti, giunti nei giorni scorsi in pullman, dalla stazione di Roma Tiburtina, per consegnare loro un atto della Procura di Palermo, che li informa di essere "parte offesa" nel procedimento giudiziario a carico del ministro dell"Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona. Quarantadue i Migranti che si troverebbero nella città di confine, dove sono stati accompagnati ...

Migranti - come funziona la polizia di frontiera Ue voluta da Juncker : Una polizia di frontiera Ue, con poteri allargati e 10mila uomini schierati sui confini. Secondo il quotidiano spagnolo El Pais, dovrebbe essere l'annuncio più corposo del presidente della Commissione ...

