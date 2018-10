Migranti | Marina marocchina spara contro barcone | ferito 16enne

Marocco : La Marina spara su barca Migranti : Una nave della Marina militare marocchina ha aperto il fuoco su un barcone di migranti a largo di M'diq, sulla costa mediterranea del Marocco , 4 feriti, ma per alcuni media e testimoni 'una donna è morta. --La Marina militare marocchina ha spara to contro un barcone di migranti a largo della costa mediterranea del Marocco . Il bilancio, secondo le autorità, è di morto e tre feriti. A perdere la vita una donna. Il pilota dell'im barca zione,uno ...

Leghisti antiMigranti in spiaggia a Castellaneta Marina cacciati dai bagnanti : 'la caccia all'uomo non è per niente onorevole' Capogruppo ... : L'iniziativa prende le mosse dagli ultimi episodi di cronaca, i tantissimi sbarchi di navi cariche di migranti di cui quello della Diciotti rappresenta solo l'ultimo caso. Episodi che, di fatto, ...