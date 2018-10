Migranti | Fondazione Moressa | gli stranieri producono il 9% del Pil italiano

liberoquotidiano

: RT @IAmJamesTheBond: ULTIM'ORA: La 'Fondazione Saviano-Kyenge-Boldrini-Lerner-Biancalani, Aiutiamo i Migranti Con i Soldi Vostri Perchè Non… - Gerry72872470 : RT @IAmJamesTheBond: ULTIM'ORA: La 'Fondazione Saviano-Kyenge-Boldrini-Lerner-Biancalani, Aiutiamo i Migranti Con i Soldi Vostri Perchè Non… - Martheseide : RT @RapportoGiovani: Che cosa rappresenta la #fede per i figli dei #migranti? Come la vivono nel nuovo contesto? La ricerca, edita da @vita… - 97Francesco16 : RT @PaoloCaminiti1: Migranti, ecco le Ong finanziate dalla fondazione di Soros -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Padova, 10 ott. (AdnKronos) - Nel 2050 la popolazione anziana in Italia crescerà del 47%, e con essa anche la richiesta di Welfare che dovrà essere soddisfatta da una popolazione in età lavorativa (pop. 15-64 anni) inferiore del 18% rispetto ad oggi. In questo contesto si inserisce la crescita degli