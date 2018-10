Michiel Huisman | Interpretare un horror per me è stata una sfida

ilgiornale

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) da LondraIl grande pubblico lo ha scoperto grazie al personaggio di Daario Naharis nel Trono di Spade. Un successo globale che non solo ha impennato la popolarità di, ma lo ha definitivamente convinto a puntare tutto sulla carriera di attore. "Fin lì, nonostante già lavorassi da diversi anni, con un discreto successo, portavo avanti anche la passione per la musica. Suonavo nei locali". Anche se resta, sua immancabile compagna di viaggio, ovunque vada, una Gibson 1955. Un sacrificio inevitabile, quello musicale, dettato dalle regole dello star-system hollywodiano, dove il 37/enne olandese è sbarcato quasi per caso. "La cosa di cui vado più orgoglioso è essere riuscito a ricominciare da capo la mia carriera una volta lasciata l'Olanda per trasferirmi negli States. Non era scontato, né semplice. Ci sono voluti diversi anni di duro lavoro". Ora vive a New York, con la ...