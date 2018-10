Michele Emiliano | l' intervista in inglese maccheronico in diretta da New York

Pd unito - ma su cosa? Il caso di Michele Emiliano : A mancare, spiega il professore di Scienza Politica all'Università di Bologna, è un dialogo sull'identità di un partito in cui le posizioni interne, seppure differenti, possano portare a una visione ...

Manovra finanziaria - elogi da Michele Emiliano (Pd) : "E' di sinistra - l'avrei fatta anche io" : Mentre tutto il partito democratico protesta per lo sforamento del 2,4 per cento, il governatore pugliese ne tesse le lodi: "Successo dei Cinque Stelle, capisco la loro gioia"

"Toninelli? Un imbambolato che toglie al Sud per dare al Nord" : Michele Emiliano attacca il ministro : Il governatore pugliese duro contro il ministro dei Trasporti, dopo la nomina in cda delle Fal di un imputato (poi costretto a rimunciare all'incarico). Lodi invece per Di Maio

Emiliano dà retta ai 5 Stelle e chiede a Michele Màngano di ritirarsi dai 'Pugliesi nel mondo' : ...appreso oggi della sua condanna in primo grado per violenza sessuale su minore e ritenendo tale circostanza assolutamente inopportuna in relazione al ruolo di consigliere dei Pugliesi nel mondo'. ...

Luigi Di Maio - terrificante gaffe : non sa che Matera è in Basilicata - Michele Emiliano in imbarazzo : Ogni giorno una gaffe, sempre più strepitosa e incredibile. Si parla ovviamente di Luigi Di Maio , il vicepremier grillino, che questa volta cade in modo catastrofico sulla geografia. In visita a Bari ...

Bari - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA Michele Emiliano 82EDIZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE : Questa FIERA PRESIDENTE nella testa del Suo collega Aldo Moro, doveva essere il luogo dove economia nazionale, questione meridionale e relazioni internazionali dovevano rilegittimare il genio ...

La Piazza - Michele Emiliano : “Il Pd? Non ha più senso : mio avversario” : Ti presenterai alle elezioni europee? “Assolutamente no. Anzi, mi ricandiderò alla presidenza della Regione Puglia. E lo faccio ben sapendo che i miei avversari del Pd stanno ripescando una vecchia candidatura dal passato pur di farmi perdere contro Lega o i 5 Stelle. Io sono pronto. Facciamo e facciamole subito, a novembre, perché non è che possono tenermi così a bagnomaria”. Segui su affaritaliani.it