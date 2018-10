Michael acquista potenze e diventa un uragano di 4ª categoria | è a 300 km dalla Florida

Michael Kors acquista il gruppo Versace per 1 - 83 miliardi di euro : Michael Kors annuncia di aver siglato l'accordo definitivo per acquisire tutte le azioni di Gianni Versace Spa per un 1,83 miliardi di euro, circa 2,12 miliardi di dollari. Nella transazione la ...

Versace si tinge di stelle e strisce. Il brand acquistato da Michael Kors : Un altro colpo messo a segno da Mr. Michael Kors. La notizia che girava da giorni, riguardante la cessione del marchio Versace al Gruppo Michael Kors Holdings è stata confermata oggi dall’accordo appena stipulato tra i due famosi brand moda. Dopo l’acquisto di Jimmy Choo per 1,2 miliardi di dollari, Michael Kors è pronto a fare il bis con la Maison italiana fondata alla fine degli anni?Settanta, al fine di ampliare la propria scuderia e creare ...