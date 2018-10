Messina | magistrato condannato a sette anni e mezzo per pedopornografia e violenza

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)di carcere persessuale su minore, produzione e diffusione di materiale pedopornografico. È la pena che il gup del tribunale diha inflitto a Gaetano Maria Amato,in servizio alla procura generale di Reggio Calabria. Amato era stato arrestato il 3 ottobre, accusato di aver ripreso con il cellulare – diffondendole poi in rete – immagini di ragazzine di 16, che lui stesso spogliava e toccava mentre dormivano. Avrebbe, inoltre, scaricato materiale pedopornografico. Il procuratore aggiunto Giovannella Scaminaci aveva chiesto una condanna a nove. Amato ora rischia radiazione dalla magistratura, su cui dovrà decidere la sezione disciplinare del Csm. Nel frattempo è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio ed è in cura in un centro per disturbi sessuali. È stato, inoltre, a una multa di 100mila euro. ...