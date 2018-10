Messina | magistrato condannato a 7 anni per pedofilia Accuse di violenza sessuale su

Messina - magistrato condannato a sette anni e mezzo per pedopornografia e violenza sessuale. Rischia la radiazione : sette anni di carcere per violenza sessuale su minore, produzione e diffusione di materiale pedopornografico. È la pena che il gup del tribunale di Messina ha inflitto a Gaetano Maria Amato, magistrato in servizio alla procura generale di Reggio Calabria. Amato era stato arrestato il 3 ottobre, accusato di aver ripreso con il cellulare – diffondendole poi in rete – immagini di ragazzine di 16 anni, che lui stesso spogliava e toccava ...