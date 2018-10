Messi annuncia show del Cirque du Soleil

Messina - il sindaco Cateno De Luca annuncia (di nuovo) le dimissioni su Facebook : Lo aveva già fatto poco meno di un mese fa: l’annuncio delle dimissioni. E il motivo è sempre lo stesso i ritardi del consiglio comunale dove non può contare su una maggioranza. E così dopo tre mesi e tre giorni dalle sue elezioni il sindaco di Messina, Cateno De Luca in un post su Facebook ha pubblicato una lettera annunciando che lascerà la poltrona di primo cittadino a far data dell’8 ottobre. Il politico, rinviato a giudizio per ...

Iniziati i lavori per il muro tra Usa e Messico |Annunciata anche una stretta sulle green card : Per sei dei 3.200 chilometri di frontiera, la nuova sezione sostituirà la recinzione esistente lungo la linea tra El Paso, in Texas, e Ciudad Juarez, in Messico. Il Congresso sinora ha approvato lo stanziamento di 1,6 miliardi di dollari.

Messico - presidente annuncia amnistia per i narcotrafficanti : Andrés Manuel López Obrador , neoeletto presidente messicano, ha avanzato, durante un comizio nella capitale del Paese, una proposta controversa: un' amnistia generale per i 'signori della droga'. Il ...

Messina - il sindaco De Luca annuncia le dimissioni a due mesi dall’elezione : Eletto due mesi fa, annuncia già le dimissioni. Il motivo? Il consiglio comunale, accusato di perdere tempo e di ritardare l’approvazione dello statuto per l’Agenzia del risanamento. Per questo motivo il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha annunciato le dimissioni e si è preso alcuni giorni di vacanza. Nella città sulla Stretto si chiedono se si tratti di un’altra boutade del vulcanico per cercare di spronare il consiglio comunale, dove alle ...

Trump annuncia un accordo commerciale con il Messico. Usa verso l’addio al Nafta : Gli Stati Uniti e il Messico hanno raggiunto un accordo preliminare per riscrivere alcune parti fondamentali del North American Free Trade Agreement (Nafta). Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump dallo Studio Ovale. L’accordo preliminare tra i due Stati al momento non tiene però conto del Canada, che è anch’esso parte del Nafta e n...

Usa verso addio al Nafta - Trump annuncia accordo con Messico : Il presidente americano ha annunciato un accordo commerciale 'incredibile' con il Messico . 'È un gran giorno per il commercio', ha affermato Trump , ora vicino al superamento del Nafta dal quale 'gli ...

Nafta addio - Trump annuncia nuova intesa commerciale con il Messico : Il North American Free Trade Agreement , Nafta ,, l'accordo di libero scambio siglato nel 1994 che regola gli scambi fra Washington e Paesi come Canada e Messico va in pensione dopo che Washington e ...

NAFTA addio! Trump annuncia nuova intesa commerciale con il Messico : Teleborsa, - Il North American Free Trade Agreement , NAFTA , , l'accordo di libero scambio siglato nel 1994 che regola gli scambi fra Washington e Paesi come Canada e Messico va in pensione dopo che ...

NAFTA addio! Trump annuncia nuova intesa commerciale con il Messico : Il North American Free Trade Agreement , NAFTA ,, l'accordo di libero scambio siglato nel 1994 che regola gli scambi fra Washington e Paesi come Canada e Messico va in pensione dopo che Washington e ...

Trump annuncia un accordo commerciale con il Messico. Usa verso l'addio al Nafta : Nello Studio Ovale erano presenti il ministro messicano dell'Economia, Ildefonso Guajardo Villarreal, e quello degli Esteri, Luis Videgaray Caso. L'uscente presidente messicano Enrique Pena Nieto era ...

Nafta : Trump via Twitter annuncia "grande accordo con il Messico" : Stati Uniti e Messico hanno raggiunto un accordo preliminare sul commercio, che aprirebbe la strada al Canada per tornare al tavolo delle trattative sul libero scambio. Lo ha anticipato via Twitter il ...

Trump annuncia l’accordo Usa-Messico : «Il Nafta va in pensione» : Donald Trump annuncia un accordo commerciale con il Messico. Un'intesa che manda in pensione il nome «Nafta», ovvero North American Free Trade Agreement. Al momento il Canada non fa parte dell'intesa, ma il presidente messicano Enrique Pena-Nieto ha dichiarato che lo vuole includere....