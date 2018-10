Veronica Kirchmajer live Mercoledì 10 ottobre a L'Asino che Vola : Veronica Kirchmajer sarà ospite mercoledì 10 ottobre per uno showcase a 'L'Asino che Vola' , locale di tendenza della movida capitolina famoso per la musica dal vivo. Fresca vincitrice della prima ...

Agenda Assessori Capitolini Mercoledì 10 ottobre : Ore 11 – L’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre interviene alla conferenza stampa di presentazione del Film documentario “La razzia – Roma 16 ottobre 1943” (Casina dei Vallati – Via del Portico d’Ottavia, 29) Ore 14.30 – L’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre interviene alla conferenza “Per una piena accoglienza: buone prassi per la disabilità e la ...

Agenda della Sindaca Raggi Mercoledì 10 ottobre : Ore 10 – La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla Santa Messa, celebrata in occasione del 148° Anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale (Chiesa di Santa Maria della Consolazione – Piazza della Consolazione) Ore 11 – La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla cerimonia di consegna degli encomi al personale del Corpo di Polizia Locale che si sono contraddistinti nell’espletamento del servizio in ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di Mercoledì 10 ottobre 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 10 ottobre 2018: Marina (Nina Soldano) prosegue nelle sue personali indagini sul possibile coinvolgimento di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbobelli) nell’omicidio di Veronica (Caterina Vertova)… Valerio Viscardi (Fabio Fulco) prende una decisione fino a quel momento rimandata… Deciso a sottrarsi all’invadenza di Manlio (Paolo Maria Scalondro), Niko (Luca Turco) fa una ...

Meteo - le previsioni di domani - Mercoledì 10 ottobre | : Dopo una giornata di bel tempo sostanzialmente ovunque, domani tornano le perturbazioni, con piogge autunnali e nubifragi che coinvolgeranno soprattutto la Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta e la ...

Meteo - le previsioni di Mercoledì 10 ottobre - : Dopo una giornata di bel tempo sostanzialmente ovunque, domani tornano le perturbazioni, con piogge autunnali e nubifragi che coinvolgeranno soprattutto la Liguria, il Piemonte, la Valle d'Aosta e la ...

Olimpiadi Giovanili 2018 : tutti gli italiani in gara Mercoledì 10 ottobre. Programma - orari e tv : mercoledì 10 ottobre è in Programma la quarta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il Programma dettagliato, gli orari e gli italiani di mercoledì 10 ottobre alle Olimpiadi ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Mercoledì 10 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di mercoledì 10 ottobre 2018 (pomeriggio e prima serata): Dolores non vuole uscire dall’Emporio, temendo un nuovo incontro-scontro con la futura suocera Patrocinio. Gli abitanti di Puente Viejo assediano il municipio e vogliono Nicolas libero. Alfonso riesce a calmare tutti e a permettere a Espinosa di lasciare il paese. Dopo la ribellione dei braccianti, Donna Francisca dà istruzioni per recuperare il lavoro dei ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di Mercoledì 10 ottobre. Tutte le gare e le finali : mercoledì 10 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la quarta giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE 3 - anticipazioni puntata di Mercoledì 10 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il PARADISO DELLE SIGNORE di mercoledì 10 ottobre 2018: Il ragionier Luciano Cattaneo è sempre più combattuto. L’uomo non sa se assecondare le proprie aspirazioni professionali o essere leale verso Vittorio Conti… Sia Luciano che Vittorio si trovano a un bivio decisivo, in grado di cambiare il loro futuro… Antonio Amato non intende affatto arrendersi alla chiusura del fidanzamento con Elena e farebbe di ...

Calendario Mondiali volley femminile - il programma di Mercoledì 10 ottobre. Gli orari e come vedere le partite in tv : mercoledì 10 ottobre si tornerà in campo ai Mondiali 2018 di volley femminile, la seconda fase entra nel vivo e la corsa verso la Final Six arriva alle battute più calde. Si disputeranno 8 partite ma 4 saranno determinanti per la qualificazione agli atti conclusivi della rassegna iridata. L’Italia scenderà in campo alle ore 09.10 per affrontare la Russia, una vittoria spedirebbe matematicamente le azzurre alla terza fase e metterebbe le ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Mercoledì 10 ottobre 2018 : anticipazioni puntata 568 di Una VITA di mercoledì 10 ottobre 2018: Ursula dimostra di essere stata in manicomio con Blanca il giorno della morte di Tirso e a quel punto Mendez per forza di cose deve rilasciarla. L’ispettore informa Cayetana che i corpi di German e Manuela sono stati ritrovati nei terreni del Collegio e la inVITA a recarsi in obitorio per il riconoscimento e a tenersi pronta per l’interrogatorio. Pablo sta malissimo ...

Le previsioni meteo per domani - Mercoledì 10 ottobre : Dove piove e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per domani, mercoledì 10 ottobre appeared first on Il Post.

Pallavolo - Maurizia Cacciatori presenta ‘Senza Rete’ : il suo primo libro in uscita Mercoledì 10 ottobre : Il racconto coinvolgente ed emozionante delle storie e degli aneddoti della grande campionessa della Pallavolo italiana Esce mercoledì 10 ottobre Senza Rete, il primo libro di Maurizia Cacciatori scritto con la collaborazione di Riccardo Romani. Si è svolta presso il Boga’s Space di Milano la conferenza stampa di presentazione del libro, alla presenza dell’autrice, Demetrio Albertini (Ceo di Dema4 e curatore della collana ...