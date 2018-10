Mentre fuma trova un verme nel filtro della sigaretta e presenta denuncia

Belen - sexy posa Mentre fuma una sigaretta su Instagram : i fan non gradiscono : In posa sexy in bianco e nero, Belen pubblica una nuova foto su Instagram ma non tutti i suoi fan apprezzano. Nell'immagine pubblicata la bella showgirl argentina sta fumando una sigaretta...

Elon Musk fuma marijuana e beve whiskey in diretta durante un’intervista Mentre le azioni Tesla crollano in borsa : Le azioni di Tesla sono crollate a Wall Street, con perdite che hanno raggiunto il 10 per cento, dopo che due manager hanno annunciato l’intenzione di lasciare la società, già scossa dai comportamenti del fondatore e amministratore delegato Elon Musk. L’eccentrico imprenditore è tornato a fare discutere per un video in cui, durante un’intervista con il comico Joe Rogan, fuma erba e sorseggia whiskey, meditando su temi come ...

