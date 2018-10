Meeting AIGAE | Camerlenghi | “Entreremo nelle fortificazioni della Linea Cadorna”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)nellaCadorna, entreremovolute dal Generale Luigi Cadorna durante la Prima Guerra Mondiale. IlNazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche, aperto alle 3500 guide da tutta Italia, ed in programma a Vogogna dal 17 al 21 di Ottobre nel Parco NazionaleVal Grande, renderà omaggio a quei militari, molti erano giovani, che persero la vita per il nostro Paese, per difendere i confini dimostrando grande amore per L’Italia dall’immenso patrimonio ambientale e culturale”: lo ha annunciato oggi, Filippo, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche. “Il 21 Ottobre la stampa, con noi potrà essere in escursione ed entrare nel sistema divoluto dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, originario di Pallanza, con lo scopo di contrastare un’eventuale invasione nemica proveniente dalla ...