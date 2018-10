Mauro Icardi ‘via da Milano’ | il bomber dell’Inter si trasferisce a Springfield… nei

PROBABILI FORMAZIONI / Spal Inter : il ritorno di Mauro Icardi. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Spal Inter: la Diretta tv, l’ orario e le notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A per la 8^ giornata(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 16:52:00 GMT)

VIDEO Mauro Icardi - gol del vantaggio in PSV-Inter 1-2 : il capitano fa volare i nerazzurri in Champions League : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSV-Inter Mauro Icardi ha portato l’Inter in vantaggio nella sfida contro il PSV Eindhoven valida per la Champions League 2018-2019. Il capitano ha siglato il 2-1 con uno dei suoi guizzi: colpo di testa per scavalcare portiere e difensore, poi diagonale per insaccare con grande classe. I nerazzurri hanno ribaltato la contesa e ora sperano di conquistare la seconda vittoria consecutiva nella massima ...

PSV-Inter probabili formazioni - Champions League : torna Mauro Icardi dal primo minuto : Sarà un mercoledì sera decisivo per l’Inter e la sua avventura in Champions League. I nerazzurri fanno visita al PSV nella seconda giornata della fase a gironi e devono uscire con i tre punti dall’Olanda per non sprecare la fondamentale vittoria all’esordio contro il Tottenham. Rispetto proprio alla partita con gli inglesi non ci saranno esperimenti da parte di Luciano Spalletti, che non metterà Skriniar terzino destro, ma ...

Francesca Icardi star alla Milano Fashion Week - la figlia di Mauro e Wanda è già a suo agio negli appuntamenti mondani [FOTO e VIDEO] : 1/13 Instagram ...

Francesca Icardi ‘star’ alla Milano Fashion Week - la figlia di Mauro e Wanda ospite di una sfilata di moda [FOTO E VIDEO] : Wanda Nara e la figlia di Mauro Icardi alla sfilata di Elisabetta Franchi, la piccola Francesca è già ospite delle sfilate della Milano Fashion Week Il nome di Francesca Icardi, oltre a leggerlo su Instagram, sul profilo ufficiale che la figlia di Mauro vanta già da qualche tempo, lo avreste potuto leggere tra gli invitati alla sfilata Elisabetta Franchi. alla Milano Fashion Week la piccola figlia del calciatore dell’Inter e di Wanda ...

Wanda Nara piange di gioia - il primo gol di Icardi in Champions fa commuovere la Wags : la dedica per Mauro : Wanda Nara piange di gioia al primo gol di Mauro Icardi in Champions League, la Wags a San Siro insieme al figlio Valentino Il primo gol in Champions League di Mauro Icardi non ha reso felici solo i tifosi dell’Inter. Anche Wanda Nara n’è rimasta piacevolmente colpita. La bellissima moglie dell’attaccante nerazzurro ha postato una serie di scatti alla fine del match della squadra di Spalletti contro il Tottenham, tra cui ...

Inter - Icardi alla prova "Uragano" Kane Mauro sfida lo specialista di Coppa : Icardi contro Kane, finalmente l'ora è arrivata. Parte il girone dei bomber, l'Inter rivede le stelle e il primo ostacolo nella scalata nerazzurra alla Champions è l'Uragano Kane, il re dei gol ...

Wanda Nara a Tiki Taka : "Contatti Icardi-Juve? Gli unici sono i 7 gol di Mauro ai bianconeri..." : La moglie di Maurito dribbla i rumors dell'estate: "In periodi di mercato arrivano tante telefonate, a noi non può che far piacere"

Inter - Lautaro Martinez incorona Icardi : "Mauro è un capitano eccezionale" : Lautaro Martinez , neo attaccante dell'Inter, ha fatto vedere grandi cose durante il precampionato nerazzurro con giocate di alto livello e reti di ottima fattura. Il classe '97 ha le spalle grosse e ...

Wanda Nara : età - altezza - peso e figli. Chi è la moglie di Mauro Icardi : Wanda Nara è nata a Buenos Aires il 10 dicembre 1986. Il suo nome è salito alla ribalta delle cronache rosa e calcistiche degli ultimi anni per il doppio matrimonio prima con Maxi Lopez, ex attaccante di Milan e Sampdoria, attualmente in forza al Torino, poi con Mauro Icardi, suo attuale marito e attaccante dell’Inter. Showgirl, modella, presentatrice, agente, moglie e madre, Wanda Nara è riuscita poi col tempo ad avere successo in ...

Spalletti - Inter / "Nainggolan è convocato" - poi arriva la stoccata a Mauro Icardi! : Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro anticipa la prima convocazione di Radja Nainggolan, poi arriva la stoccata a Mauro Icardi che contro il Sassuolo è stato tra quelli più in difficoltà(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 17:25:00 GMT)

Dal sesso con Maradona alla fede nerazzurra di Icardi - Wanda Nara si confessa : 'Mauro ha pianto per l'Inter' : A ' Fuorigioco ', nuovo inserto della ' Gazzetta dello Sport' , Wanda Nara ha confessato: 'mio marito è nerazzurro dentro non ha pianto quando sono nate le bambine, ma lo ha fatto per l'Inter. Quando ...

Dal sesso con Maradona alla fede nerazzurra di Icardi - Wanda Nara si confessa : “Mauro ha pianto per l’Inter” : Wanda Nara nuova protagonista di ‘Tiki Taka’, la moglie di Icardi si confessa in un’intervista in cui parla della sua esperienza in tv Wanda Nara affiancherà presto Pierluigi Pardo in ‘Tiki Taka‘. La moglie di Mauro Icardi riuscirà ad essere imparziale nei confronti del marito e padre delle sue due figlie nel programma di commento delle partite di campionato? La Wags argentina pare sicura a riguardo. A ...

Mauro Icardi al Real Madrid?/ Ultime notizie : in Spagna ci credono - ma all'ultimo giorno... : Mauro Icardi al Real Madrid? Ultime notizie: in Spagna ci credono, ma all'ultimo giorno di mercato l'Inter non vorrà privarsi del suo attaccante di punta(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 10:28:00 GMT)