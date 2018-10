Matteo Salvini si veste da uomo d' ordine Ma indossa le stellette della

Matteo Salvini - nuovo scippo a Giorgia Meloni : colpo storico - cosa si porta a casa la Lega : Uno scippo a Giorgia Meloni e alla destra italiana. Il trionfo di Matteo Salvini stavolta non c'entra con gente pronta a salire sul carro della Lega . Non è questione di persone, ma 'culturale'. L' ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio temono i complotti : 'Lo spread? Colpa dei vecchi speculatori' : Oramai lo spread è sulla bocca di tutti e oggi, 8 ottobre, ha sfiorato i 317 punti base . 'Colpa della manovra finanziaria voluta dal governo gialloverde e bocciata dall'Ue' dicono tutti. Eppure ...

Golpe finanziario - Matteo Salvini e Luigi Di Maio lavorano a piano B : 'Dell'Europa mene frego' , Salvini, , 'lo spread non è una bella cosa ma noi non possiamo controllare i mercati' , Conte, e 'non c'è nessun piano B per cui è inutile che questi signori strillino' , Di ...

Augusto Minzolini : 'Urbano Cairo - è lui l'apprendista stregone che può far fuori Matteo Salvini' : Se due indizi non fanno una prova, tre ci si avvicinano molto. Così se contemporaneamente in tre situazioni diverse e con tre protagonisti diversi si fa lo stesso nome qualcosa dovrà pur significare. ...

Spread - Matteo Salvini attacca : 'Dietro potrebbero esserci speculatori alla Soros' : Matteo Salvini è orgogliosamente membro del Governo del cambiamento. Un esecutivo targato Lega e Movimento Cinque Stelle protagonista di politiche economiche che si prendono dei rischi, ma non piacciono all'Europa ed ai mercati. Lo Spread continua a salire, ma il Ministro dell'Interno ha avuto modo di fornire una propria chiave di lettura. La sua idea è che la nuova Italia non piaccia e dietro possano esserci manovre da parte di qualcuno che non ...

Condono in alto mare. Matteo Salvini spinge per la versione maxi : 15% del dovuto e tetto a 500mila euro. Ma la trattativa con i 5 Stelle è in salita : Bozza del decreto fiscale, pagina 20: articolo 'Flat tax e dichiarazione integrativa'. È il pilastro del Condono. Dopo la dicitura, uno spazio bianco. Nessun testo. La bozza reca la data di venerdì, ore 12. Il testo è stato redatto dai tecnici del Tesoro per provare a dare un appoggio alla trattativa, in salita, tra Lega e 5 Stelle. Le agenzie rilanciano la bozza, tra cui la previsione della Ragioneria generale dello Stato ...

Matteo Salvini - Emmanuel Macron non la prende bene. Piovono insulti : 'Lui e La Pen in Europa hanno fatto zero' : 'Salvini e Lepen? In Europa hanno fatto zero'. Non hanno preso bene all' Eliseo le battute di Matteo Salvini su Emmanuel Macron . Cristophe Castaner , fedelissimo del presidente francese e leader di ...

Matteo Salvini - l'avvertimento di Maria Stella Gelmini : 'Così si sta suicidando' : Aggiunge anche che 'Salvini rischia di pagare un prezzo altissimo se continua a seguire Di Maio in questa politica suicida per il Paese'.

Che Tempo che Fa - Matteo Salvini : “Non lo guardo e non ci andrò per coerenza. Non è corretto che ci siano certi stipendi” : ‘Che Tempo che fa‘ “non lo guardo, sono sicuro che i prossimi vertici Rai sapranno valorizzare risorse interne dimenticate negli anni perché non avevano cugini, cognati, parenti”. A dirlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, che dai microfoni di Rtl 102.5 ha attaccato il conduttore del programma in onda la domenica sera su Rai 1, con cui è in polemica da Tempo. “Fabio Fazio mi ha invitato ...

Riace - video con esponente della 'Ndrangheta : la gaffe di Matteo Salvini contro il sindaco- VIDEO : Nel 2011, però, lo stesso Piero Domenico Zucco era stato arrestato con l'accusa di essere un prestanome del clan Ruga-Metastasio , tristemente famoso per la sua appartenenza al mondo della '...

Matteo Salvini contro Fabio Fazio/ “Ha uno stipendio troppo alto - non vado a Che tempo che fa” : Matteo Salvini contro Fabio Fazio: “Ha uno stipendio troppo alto, non vado a Che tempo che fa”. Nuovo attacco del ministro dell'Interno e leader della lega al conduttore(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:35:00 GMT)

Matteo Salvini - spread alle stelle : 'La manina di George Soros - come quando 25 anni fa...' : Dopo la bocciatura della manovra del governo gialloverde da parte della Commissione Ue, che ha sollevato forti dubbi sulle misure e il loro impatto economico, alla riapertura dei mercati di lunedì si ...

Matteo Salvini e Marine Le Pen - il patto delle Botteghe Oscure : "Questo non è un incontro elettorale. È da tempo che stiamo lavorando ad un progetto per l'Europa dei prossimi trent'anni", dice Matteo Salvini, raggiante di fianco a Marine Le Pen nella sede dell'Ugl a Roma. Siamo in via delle Botteghe Oscure, proprio di fronte al palazzo che fu sede del Pci. Quello di oggi non sarà un incontro elettorale, ma di certo è un patto che punta a rifondare l'Ue o a sfondarla, passaggio che ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi : 'Curiose lezioni da Forza Italia - ha governato con il Pd e Renzi' : Nuove tensioni tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Intervistato da Rtl 102.5 , il leghista ministro degli Interni ha polemizzato con Forza Italia : 'Sono curiose le lezioni su come si governa da ...