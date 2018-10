Matera 2019 e la Basilicata al TTG di Rimini

Matera 2019 si apre alle altre Capitali : Matera, 28 SET - Il 20 ottobre nelle case delle famiglie Materane si "aggiungerà un posto a tavola" per i rappresentanti di una trentina delle Capitali europee della cultura che dal 18 ottobre ...

Matera2019 - si è chiuso il sipario su Materadio2018 : Tutto il mondo e la regia di Mohsen Makhmalbaf ruota sul tema Globale e Locale : "Sono impegnato anche qui nella bellissima Basilicata con il Lucania Film Festival nell'ambito di uno dei progetti ...

Matera 2019 : tutti gli occhi del mondo sulla città. Partito conto alla rovescia : Capitale Europea della Cultura. Forte spinta a far conoscere un Sud d'Italia che vuole essere volitivo e fattivo. L'appuntamento con Matera Capitale Europea della Cultura 2019 è una opportunità per ...

Matera2019 al via con Mattarella il 19 gennaio : 300 eventi e una card di 19 euro per vederli tutti : Presentato il programma di Matera capitale europea della cultura che partirà il 19 gennaio. Cinquantaquattro bande musicali europee saranno in eurovision per l'inaugurazione ufficiale:è il primo evento. Verri: "Siamo pronti all'85 per cento"

Matera 2019 - Bonisoli : 'Mattarella all'inaugurazione di gennaio' : Dobbiamo portare a Matera spettacoli di questo altissimo livello'. In più con un 'passaporto' del costo di 19 euro sarà possibile assistere a tutti gli eventi previsti nel calendario di Matera ...

Ferrovie Appulo Lucane - scontro Emiliano-Toninelli : "Smania poltrone di M5S può rallentare lavori per Matera 2019" : Il governatore pugliese accusa il ministro di voler nominare un presidente vicino ai Cinque Stelle. Toninelli: "L'ho invitato per rassicurarlo, ma ha rifiutato"

Matera 2019 - arriva il BiblioHub per promuovere la lettura tra i ragazzi : Per Matera 2019, quando la città lucana sarà Capitale Europea della Cultura, arriva in città il BiblioHub. Libri, opuscoli di sensibilizzazione sul bullismo e sui rischi del web, incontri con le realtà dinamiche per la promozione della lettura tra i ragazzi a disposizione per un progetto Associazione italiana biblioteche.Continua a leggere

PRO LOCO : TESSERA DEL SOCIO DEDICATA A Matera 2019

Matera capitale della cultura 2019 : a che punto sono progetti e lavori? : Matera (Pixabay) Mancano poco più di quattro mesi. Il prossimo 19 gennaio i riflettori saranno tutti puntati su Matera. Quel giorno si terrà la cerimonia inaugurale che la incorona la città della Basilicata capitale europea della cultura 2019. Il titolo torna in Italia a 15 anni di distanza, dopo Genova nel 2004. Nel frattempo, Matera è tornata alla ribalta perché nei giorni scorsi il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di ...

Matera 2019 - sogno in bilico della capitale europea della cultura : Le strutture ricettive extra-alberghiere sono passate in tre anni da 157 a 556; il Sasso Barisano e il Sasso Caveoso, che Carlo Levi mostrò al mondo nella loro condizione quasi preistorica, sono ...

