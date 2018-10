Manuale dell' anima in pace | Marina Marotta presenta il suo libro venerdì 12 a Varcaturo

"Vi spiego come difendervi dai contratti trappola di luce e gas". Il Manuale del presidente dell'Antitrust : Gas e luce a prezzi stracciati, offerte di contratto che sembrano convenire solo agli utenti contattati per citofono o per telefono. I piazzisti delle compagnie di energia, che propongono soluzioni per abbattere i costi delle nostre bollette, utilizzano ogni mezzo per ottenere una firma. Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Antitrust dal 2011 e fino al 30 settembre, conosce il modo per fermarli. Ha scritto un manuale per difendersi dagli ...