Manovra | Tria | nel 2019 vale 37 miliardi | di cui 22 miliardi in deficit | 6 | 9 mld tagli e

Tria dà i numeri in Parlamento : 'La Manovra è da 36 - 7 miliardi' : Tali previsioni sono state pubblicate in tempi diversi e sulla base di informazione parziali e obsolete alla luce delle scelte di politica economica del governo', ha detto il ministro dell'Economia ...

Manovra - Tria : governo farà di tutto per recuperare fiducia mercati : Il governo ' farà di tutto per recuperare la fiducia dei mercati ', assicura il ministro dell'Economia Giovanni Tria . Il tasso del Btp decennale è salito ieri al 3,72%, il nuovo massimo da febbraio 2014. Lo spread con il Bund tedesco oggi staziona poco sotto i 300 punti base dopo la fiammata ...

Tria : «La Manovra è da 36 - 7 miliardi. Bocciatura? Basata su stime obsolete» : Le misure della manovra valgono nel complesso 36,7 miliardi ed hanno un impatto positivo sul Pil, nel primo anno, di 0,6 punti percentuali. Sono le indicazioni fornite nella seconda audizione in...

Tria : «La Manovra è da 36 - 7 miliardi» : Le misure della manovra valgono nel complesso 36,7 miliardi ed hanno un impatto positivo sul Pil, nel primo anno, di 0,6 punti percentuali. Sono le indicazioni fornite nella seconda audizione in...

Tria : 'La Manovra è da 35 - 7 miliardi' : Sono le indicazioni fornite nella seconda audizione in parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha spacchettato gli interventi e il loro impatto sulla crescita.

Manovra - Salvini-Di Maio : “non si cambia” - ma su pensioni possibili modifiche/ Tria “rispetto per tecnici Mef” : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 12:25:00 GMT)