Manovra | M5s | se Lega non vuole tagli Difesa niente quota 100

Di Maio-Salvini 2 a 0. La Lega deve ingoiare una Manovra tutta M5s : Le cifre lo confermano: nella manovra finanziaria è il M5s a fare la parte del leone sulla Lega , se ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza, più 1 per i centri per l'impiego e 'solo' 7 ...

Manovra - Def alle Camere : duello Lega-M5s sui fondi/ Ultime notizie - 9 miliardi per reddito - 7 mld per Fornero : Def alle Camere , tutte le Ultime notizie sulla Manovra : sfida Lega-M5s sui fondi , 9 miliardi per reddito cittadinanza e 7 per Quota 100- Fornero . Tria, "spingiamo su la crescita"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:52:00 GMT)

Manovra - Carabetta (M5s) vs Orlando (Pd) : “Vi siete indebitati per più di 200 miliardi per fare Jobs Act” : Botta e risposta a Tagadà (La7) tra l’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e Luca Carabetta (M5s), vicepresidente della commissione Attività Produttive alla Camera. L’esponente del Pd precisa, in primis, che non voterà Matteo Richetti alla segreteria dem, preferendogli Nicola Zingaretti: “Sono contento per Richetti, ma non lo voto. Io scelgo il candidato che in qualche modo definisce una forma di rottura più forte con ...