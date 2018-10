Manovra | il Paese non ha bisogno di una dieta Con una politica espansiva il debito Pil

Forza Italia all'attacco "Una controManovra per salvare il Paese" : La "contromanovra" di Forza Italia sarà presentata alla convention di Milano, organizzata dalla capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini. "Il governo si fermi e cambi rotta, modifichi la manovra finché si è ancora in tempo, invece di spaventare mercati e investitori", avverte Antonio Tajani, numero 2 degli azzurri e presidente dell'Europarlamento.E Renato Brunetta, responsabile del dipartimento economia di Fi, dice: "La crisi Italiana del ...

Manovra - il premier Conte : "Svolta per il rilanciodel Paese - abbiamo ridato credibilità all'Italia" : Il premier su Facebook: "Sono trascorsi solo quattro mesi. abbiamo cinque anni davanti a noi e tanto da fare. Il Cambiamento è appena iniziato". Il numero uno di Confindustria: "Nessun endorsement per la Lega"

Manovra - Conte : "Svolta per il rilancio del Paese - abbiamo ridato credibilità all'Italia" : Il premier su Facebook: "Sono trascorsi solo quattro mesi. abbiamo cinque anni davanti a noi e tanto da fare. Il Cambiamento è appena iniziato". Il numero uno di Confindustria: "Nessun endorsement per la Lega"

Manovra - Di Maio : 'Mercati tifano per Paese che va bene' | : Il leader del M5s dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def: "Da Pd e Fi terrorismo con i media". E spiega, rivolto ai dem: "Benefici della legge di bilancio anche a chi protesta". ...

Manovra - Marattin (Pd) : “Deficit al 2 - 4 è un gesto irresponsabile. Rischio per il paese” : “Portare il deficit al 2,4% del Pil non è la rivoluzione del popolo contro i mercati, ma è una Manovra irresponsabile che va contro gli interessi di questo Paese”. Così in un video diffuso dal Partito democratico Luigi Marattin commenta il def: “Tenere il deficit al 2.4% per 3 anni significa aumentarlo del 20% rispetto al 2018, far aumentare il debito/Pil di circa 2 punti e mezzo nel 2019, e fargli sfondare quota 140% tra 3 ...

Manovra del popolo - Moscovici avverte : «Quando un Paese si indebita si impoverisce» : Per ora è con freddezza che la Commissione europea ha deciso di reagire alla decisione del governo Conte di rivedere drasticamente la politica di finanza pubblica che il Paese ha...

Manovra - Moscovici : “Fuori dai paletti Ue - ma non apriamo crisi con l’Italia. Quando Paese si indebita si impoverisce” : Il progetto di legge di bilancio italiano per il 2019 “appare ad oggi fuori dai paletti” delle regole comuni europee. Lo afferma il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un’intervista a Bfm Tv e Rmc Info. “E’ verosimile che il deficit strutturale dell’Italia aumenterà”, e dopo aver valutato la Manovra abbiamo “diverse risposte”. Ma “la mia riflessione di stamattina è semplice: ...

Manovra - Martina : 'Pd in piazza - Paese a rischio' : 'Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce. Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi ...

Manovra - Delrio (Pd) : “Non portino Paese a pagare prezzo clamoroso di credibilità” : “Abbiamo sentito tante parole ora aspettiamo i fatti, sono importanti politiche per il lavoro e per i giovani, ma non devono portare il Paese a pagare un prezzo clamoroso in termini di credibilità“. Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, parlando del Def a margine di un convegno della Cisl “Una nuova Pa per l’Italia” L'articolo Manovra, Delrio (Pd): “Non portino Paese a pagare prezzo ...

Manovra - accordo sul 2 - 4% di deficit. Salvini : « Il paese deve crescere». E su Tria : 'Anche io giurato sulla nazione' : Da ambienti governativi, filtra la convinzione che il ministro dell'Economia Giovanni Tria «dovrà accettare o lasciare». E lo stesso Di Maio assicura che ci sarà un nuovo vertice di governo per la ...

Premier Conte : Nessun problema con la Francia - da Manovra benefici per Paese : Da New York, dove ha partecipato all'Assemblea generale Onu, arriva la replica del presidente del Consiglio Guiseppe Conte alle parole del presidente francese che ha accusato l'Italia di non rispettare le regole, replicando alle accuse di Macron di non aver rispettato le leggi internazionali sul caso Aquarius.--"Con la Manovra porteremo benefici al Paese". Così il Premier Conte a margine dell'Assemblea generale Onu: il "nostro Paese ha ...

Salvini : facciamo Manovra economica che faccia ripartire Paese : Roma, 24 set., askanews, - 'Il mercato del lavoro si è drogato. Ho chiesto a Di Maio e agli amici 5 Stelle che non fosse un sussidio, ma che fosse un aiuto per chi perde lavoro, a ritrovare lavoro e ...

Manovra - Di Maio : in Francia deficit al 2 - 8% e siamo anche noi un Paese sovrano : 'In Italia come in Francia': il vicepremier e Ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, è tornato a evocare la possibilità che l'Italia superi il 2% di deficit con la legge di bilancio, prendendo spunto ...

Manovra - il richiamo di Visco : “Attenti ad aumentare il disavanzo in modo insostenibile per il Paese” : “Non vanno sottovalutati i rischi a cui, dato l’elevato debito pubblico, ci esporrebbe un aumento improduttivo del disavanzo. Una reazione negativa dei mercati, se ad esempio il premio per il rischio sui titoli di Stato salisse di 200 punti base, restando ancora al di sotto del livello registrato alla fine del 2011, avvierebbe un rapido aumento del rapporto tra debito e prodotto“. Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio ...