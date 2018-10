corriereromagna

: Manovra Igr, la Csu si mobilita: colpisce solo lavoratori e pensionati - news_forlicesen : Manovra Igr, la Csu si mobilita: colpisce solo lavoratori e pensionati - CorriereRomagna : Manovra Igr, la Csu si mobilita: colpisce solo lavoratori e pensionati -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) ...ancora in piedi il paese che da troppo tempo non dispone di una cabina di regia politica in grado di risolvere in maniera concertata i problemi aperti e di far ripartire lo sviluppo e l'economia'. In ...