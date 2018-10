Manovra | i dubbi di Fitch | ' Rischi considerevoli sugli obiettivi'

Pensioni : per la nuova Manovra si parte da 22 miliardi - ancora dubbi su Quota 100 : Inizieranno a settembre i lavori per l'approvazione della nuova Legge di Stabilità che, come ormai tanti sanno, entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2019. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Sole 24 ore", si partirà da una base di 22 miliardi di euro fra interventi sull'Iva, sulle spese obbligatorie e sulla spesa aggiuntiva per interessi. In autunno si riapre il cantiere per la nuova manovra Nella cifra ingente, però, non ...