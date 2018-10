Manovra | Fraccaro | non cambierà

tuttosport

: RT @FocusEconomia: #Manovra: #Fraccaro, #Bankitalia ha perso credibilita' ++ 'La credibilita' di Bankitalia e' venuta meno. Ricordo le banc… - Gio_Scorza : RT @FocusEconomia: #Manovra: #Fraccaro, #Bankitalia ha perso credibilita' ++ 'La credibilita' di Bankitalia e' venuta meno. Ricordo le banc… - jovinow : ?? #ULTIMORA Il ministro #Fraccaro a #Omnibusla7 dichiara che la #Manovra non cambierà 'Finanza speculativa non d… - FocusEconomia : Manovra: #Fraccaro, valutazioni #Upb ragionieristiche ++ Hanno la mentalita' di chi li ha nominati 'Assolutamente q… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) ANSA, - ROMA, 10 OTT - La possibilità di cambiare la"non c'è. Se noi vogliamo accettare uno Stato in cui le politiche economiche sono decise in base allo spread, in cui la finanza speculativa ...