Manovra | Fitch | deficit PIL al 2 | 4% è un rischio per i conti pubblici

Manovra da 36 - 7 miliardi - ‘pace’ Tria-Salvini su Flat Tax/ Def - allarme di Fitch : “rischi su obiettivi Italia” : Manovra Economica, nuova audizione Tria dopo bocciatura Def dell'Ufficio parlamentare di Bilancio: ultime notizie, Salvini-Di Maio "non si cambia testo per spread"(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 20:30:00 GMT)

Fitch : dettagli Manovra saranno decisivi : 20.13 "I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano" dell'Italia. Così l'agenzia di rating Fitch in una nota. Fitch vede "rischi" per gli obiettivi della manovra. E scrive: nella Nota al Def si punta a una "moderata riduzione del deficit nel 2020 al 2,1% del Pil. Noi ci aspettiamo un risultato più vicino al 2,6%", con una "stima del debito/Pil più alta ...

L'allarme di Fitch sulla Manovra Di Maio : bocciatura ci fa piacere : Facendo notare che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza è il primo documento importante di politica fiscale della coalizione di governo formata a maggio tra la Lega e il ...

Manovra - i dubbi di Fitch : 'Rischi considerevoli sugli obiettivi' : LEGGI ANCHE Salvini-Tria, accordo sulla Flat Tax: 'Stesse cifre da prospettive diverse' Facendo notare che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza è il primo documento importante ...

Fitch : i dettagli della Manovra decideranno il rating dell'Italia : «I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano» dell'Italia. Lo afferma in una nota l'agenzia di rating Fitch, ...

Fitch - Manovra : rischi consistenti da obiettivi deficit : In una nota sulle anticipazioni della manovra, l'agenzia di rating spiega di «vedere rischi consistenti per quei target, specialmente oltre il 2019» dal momento che hanno sollevato tensioni all'interno del governo...