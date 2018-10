Manovra Di Maio | O facciamo un atto di coraggio | o andiamo a casa C' è chi tifa

Manovra - Di Maio e Salvini : "No passi indietro". Sale lo spread - : I vicepremier difendono la misura. Il leghista: "Non cambia perché lo spread o Bankitalia dicono di non toccare la Fornero". Il capo del M5S: "È atto di coraggio, o la facciamo o andiamo a casa". ...

Di Maio : sulla Manovra non torniamo indietro - atto di coraggio o andiamo a casa : "Sono dell'idea che il M5S ha sempre parlato di coraggio e obiettivo. Io voglio rendere felici i miei concittadini, non dobbiamo fossilizzarci sui numeri. Questa manovra è un atto di coraggio che l'Italia aspettava da anni. O facciamo un atto di coraggio o andiamo a casa". Lo afferma il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, a Radio1, secondo il quale "non si può tornare indietro, io non lo ...

Def - Salvini : “Andiamo avanti nonostante spread e Bankitalia”. Di Maio : “Manovra atto di coraggio - non torniamo indietro” : Nessun passo indietro sulla manovra, indipendentemente da spread e bocciatura dell’Ufficio parlamentare di bilancio. I due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, vanno avanti e lo ribadiscono anche nella mattinata di mercoledì. Il Def varato dal Governo “è un atto di coraggio che gli italiani aspettavano da anni” e “non si può tornare indietro”, ha dichiarato il Cinque Stelle in un’intervista a Radio ...

Vertice a Palazzo Chigi - Di Maio e Salvini : "La Manovra non cambia" : Vertice sul Def e la manovra, convocato dal premier Giuseppe Conte, questa sera a Palazzo Chigi. Alla riunione hanno partecipato i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. "I numeri della manovra di bilancio non sono assolutamente in discussione, anzi la manovra stessa si ...

Bankitalia critica la Manovra - Salvini e Di Maio fanno muro : "Indietro non si torna" : Andiamo avanti tranquilli, l'economia crescerà anche grazie alla modifica della legge Fornero, un'opera di giustizia sociale che creerà tanti nuovi posti di lavoro'. Sono molti però i dubbi sollevati ...

BANKITALIA VS SALVINI-DI MAIO : LEGGE FORNERO NON VA SMONTATA/ Manovra 'sgonfiata' - vice premier : 'si candidi' : BANKITALIA con Fmi blinda FORNERO e Jobs Act: Fondo taglia stime Pil Italia, 1% nel 2019. Replica Salvini e Di MAIO, 'non ci fermerete'.

Di Maio : Manovra non cambia - livelli deficit non cambiano : Roma, 9 ott., askanews, - 'Si va avanti: è una manovra che abbiamo deciso di portare avanti e tornare indietro significherebbe tradire gli italiani'. Lo ha detto Luigi Di Maio parlando davanti a ...

Salvini e Di Maio tirano dritto : "La Manovra non si cambierà" : 'La manovra ha una serie di misure su cui non si torna indietro. Sul livello di deficit non si torna indietro. Per quanto ci riguarda ci confronteremo con tutti, con la commissione Ue e con le ...

Def - governo tira dritto. Di Maio : “Cambiare Manovra significherebbe tradire gli elettori” : Il premier Giuseppe Conte lo ribadisce prima di iniziare il vertice sulla manovrai: "I numeri della manovra di bilancio non sono assolutamente in discussione, anzi la manovra stessa si rafforza con il piano di investimenti per il Paese di cui domani discuteremo insieme alle principali aziende di Stato nel corso della cabina di regia qui a Palazzo Chigi".Continua a leggere