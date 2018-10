Manovra da 36 | 7 miliardi Tria | Per le coperture 6 | 9 miliardi di tagli e 8 | 1 di

Manovra - Tria : in 2019 da aumento deficit 22 miliardi - 15 da coperture : La legge di Bilancio nel 2019 aumenta l'indebitamento netto di circa 22 miliardi e contiene misure a copertura per 15 miliardi. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di una nuova audizione sulla Manovra dopo che ieri sera l'Ufficio parlamentare di Bilancio non ha validato gli obiettivi di crescita annunciati dal governo.

DEF - nella Manovra 1 - 5 miliardi di euro per i truffati dalle banche : Dopo il via libera della nota d'aggiornamento al DEF , prende vita il fondo di ristoro per i risparmiatori danneggiati dalle crisi degli Istituti bancari veneti e del Centro Italia . Il Governo ha ...

Manovra - tagli alla scuola per 150 milioni. Ma servirebbero almeno 4 miliardi per salvaguardare stipendi : Nel Documento di Economia e Finanza, per la scuola si parla solo di buoni intenti riguardanti la cittadinanza, l'alternanza scuola-lavoro, il sostegno agli alunni disabili, la formazione e ...

Manovra da 40 miliardi - sale il Pil ma stretta su spese e tasse : "Sono ottimista", dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria che si dice convinto che si aprirà un "confronto costruttivo". Anche perché "i deficit fanno parte degli strumenti di politica ...

Manovra - il governo punta su privatizzazioni e rincari delle concessioni per incassare 10 miliardi : Per abbattere il debito monstre dell'Italia il governo punta - a giudicare dal testo della Nota di Aggiornamento al Def - sulle privatizzazioni e anche sulla riforma delle concessioni. ...

Def - in arrivo Manovra da 36-40 miliardi. I numeri e le misure : Per reddito e pensioni di cittadinanza serviranno 9 miliardi e, nell’ambito della stessa operazione, un altro miliardo sarà destinato al rafforzamento dei centri per l’impiego. Circa 7 miliardi saranno necessari per i pensionamenti con “quota 100”, 2 per la flat tax, 1,5 per gli indennizzi ai risparmiatori danneggiati dai crack bancari e 1 miliardo per le nuove assunzioni nelle forze dell’ordine...

Manovra - Def alle Camere. Sedici miliardi a disoccupati e pensioni | : In mattinata lo scontro tra la Lega e i Cinque Stelle sui fondi da trovare. Dalla prossima settimana inizierà la discussione del testo

Il governo scopre le carte sulla Manovra da 21 - 5 miliardi : Dopo una settimana dalla sua approvazione, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza fino a ora misteriosa nei contenuti è stata finalmente consegnata alle Camere, nella tarda serata di ieri. Il documento programmatico prevede misure per 21,5 miliardi e riesce a contenere gli impe

Manovra da 38 miliardi : addio pareggio di bilancio : ...deroga all'obbligo costituzionale viene detto che il percorso verso l'obiettivo di medio termine - appunto il pareggio in termini strutturali - potrà riprendere solo quando la crescita dell'economia ...

Manovra - i numeri : 10 miliardi contro la povertà - 7 alle pensioni Il documento Tria all’Ue : «Nel 2021 il deficit all’1 - 8%» : Dieci miliardi il reddito e le pensioni di cittadinanza, 7 miliardi per la previdenza, 2 miliardi per la riforma del fisco: ecco i punti del documento di programmazione economica e finanziaria

Manovra da 21 - 5 miliardi : dal reddito - alle pensioni - al superamento della Fornero : Misure per 21,5 miliardi: dal reddito di cittadinanza al superamento della legge Fornero. È quanto punta a impegnare il governo nella prossima Manovra, secondo quanto riportato da una nota di Palazzo ...

Manovra - Palazzo Chigi : “Il Def è alle Camere. Ci sono 9 miliardi per il reddito di cittadinanza e 7 per la legge Fornero” : “Il Def è alle Camere e conferma gli obiettivi, i tempi di attuazione delle riforme e le cifre”. Lo rende noto Palazzo Chigi in un comunicato. “Previsti 9 miliardi per il reddito e pensioni di cittadinanza e 7 per la quota cento – continua la nota del governo – Le risorse per altre misure, centri per impiego (1 miliardo), flat tax (2 miliardi), assunzioni straordinarie per le forze dell’ordine (1 miliardo), truffati ...