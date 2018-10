Manovra da 36 | 7 miliardi | dal reddito di cittadinanza a Flat Tax e Iva | le misure e

Manovra da 36 - 7 miliardi di euro. Tajani : "stime irrealistiche" : Toni polemici e botta e risposta sulla Manovra tra Roma e Bruxelles non servono a nulla, anche se le previsioni indicate dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF , NADEF, sono "irrealistiche". E'...

Manovra da 36 miliardi | Bagnai : possibile declassamento | Salvini : "1 - 7 mld per flat tax" LIVE : Dopo la bocciatura da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di Bankitalia, la pressione sullo spread non si arresta. ll presidente leghista della commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai , lancia l'allarme declassamento .

Manovra da 36 miliardi | Bagnai : possibile declassamento | Salvini : "1 - 7 mld per flat tax" | LIVE : Dopo la bocciatura da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio e di Bankitalia, la pressione sullo spread non si arresta. ll presidente leghista della commissione Finanze del Senato, Alberto Bagnai , lancia l'allarme declassamento .

Tria : 'La Manovra è da 36 - 7 miliardi'. Flat Tax - Salvini corregge il ministro : 'Non 600 milioni - ma 1 - 7 miliardi' : Tali previsioni sono state pubblicate in tempi diversi e sulla base di informazione parziali e obsolete alla luce delle scelte di politica economica del governo', ha detto il ministro dell'Economia ...

Manovra - Salvini : “Spread a 400? Noi tiriamo dritti. Per la flat tax saranno a disposizione 1 - 7 miliardi” : “Non prendo in considerazione l’ipotesi e nessun numero, noi tiriamo dritti fino a che i giovani italiani non smetteranno di emigrare per trovare lavoro”. Lo ha detto Matteo Salvini a chi chiedeva se fosse ipotizzabile una modifica alla Manovra se lo spread arrivasse a 400. “Non abbiamo paura di niente e di nessuno – ha aggiunto – quando leggeranno i numeri e i dati per gli investimenti, sono sicuro che tutti ...