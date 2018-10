Manovra | cresce il fronte per le modifiche | braccio di ferro sulle pensioni

Manovra - D’Alema : “Senza investimenti e con un po’ di soldi a ricchi e poveri non si cresce” : Massimo D'Alema esprime i suoi dubbi sulla ricetta del governo per la crescita: "L'idea è solo quella che distribuendo un po' di soldi ai poveri e ai ricchi aumenteranno i consumi. Ma questo meccanismo per cui ci sarà una spinta verso la crescita è tutto da dimostrare. Anche nei precedenti governi, le distribuzioni non hanno dato spinta alla crescita".Continua a leggere

Manovra 2019 : il debito pubblico cresce : ... Presidente della Fondazione GIMBE - da un Governo che si definisce 'del Cambiamento' ci si aspettava che la sanità pubblica fosse rimessa al centro dell'agenda politica, tenendo conto del programma ...

Manovra - Borse in ripresa e spread sotto 270. L'Istat : l'occupazione torna a crescere : I dati vanno tutti in direzione di un trionfo della linea di Matteo Salvini e Paolo Savona al governo. Dopo il venerdì nero seguito all'approvazione della nota di aggiornamento del Def, oggi lunedì ...

Savona difende la Manovra : vi spiego perché faremo crescere l'economia del 3% e calare il debito : Se non si vuole un peggioramento dell'economia e un aumento delle condizioni di povertà e di disoccupazione occorre attivare nuovi interventi di politica fiscale". L'attivazione di massicci ...

Manovra - il piano di Savona : "Debito giù grazie al Pil che crescerà del 3%" : Nei progetti del governo (o secondo un altro punto di vista nei sogni) c'è una crescita del 3% nel 2019. Il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, lo dice in un articolo a sua firma pubblicato dal Fatto Quotidiano. Quello che emerge subito è la forte differenza di vedute rispetto a quanto dichiarato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un'intervista al Sole 24 ("puntiamo a una crescita dell"1,6% nel 2019".Savona spiega così il ...

Salvini : con Manovra Italia crescerà - a Ue questo non piace... : Roma, 29 set., askanews, - 'Sicuramente a Bruxelles erano tranquilli fino a che si facevano manovre economiche che impoverivano gli Italiani. La nostra invece è una manovra che vuol far crescere l'...

Manovra - Di Maio : 'E' il più grande impianto di investimenti della storia italiana'. Salvini : 'Vogliamo crescere ma a Bruxelles dà fastidio' : 'Noi siamo stati demonizzati, non vogliamo far saltare i conti' ha detto stamani il vicepremier cinquestelle. Il leader del Carroccio: 'I mercati torneranno alla normalità, come è salito lo spread ...

Manovra - Di Maio 'Lo spread non ci preoccupa'. Salvini : 'Vogliamo crescere ma a Bruxelles dà fastidio' : 'Noi siamo stati demonizzati, non vogliamo far saltare i conti' ha detto stamani il vicepremier cinquestelle. Il leader del Carroccio: 'I mercati torneranno alla normalità, come è salito lo spread ...

Il governo tira dritto - Conte : 'una Manovra che farà cresce il Pil'. Opposizioni sul piede di guerra : Durissime invece le reazioni delle 'Opposizioni: 'non è una manovra per il popolo ma contro il popolo' secondo Forza Italia. 'Ci saranno conseguenze devastanti entro un anno' sottolinea Matteo Renzi -

Il governo tira dritto - Conte : 'una Manovra che farà cresce il Pil'. Opposizioni sul piede di guerra : Durissime invece le reazioni delle 'Opposizioni: 'non è una manovra per il popolo ma contro il popolo' secondo Forza Italia. 'Ci saranno conseguenze devastanti entro un anno' sottolinea Matteo Renzi -