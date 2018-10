Manovra | Conte | da aziende disponibilità a maggiori investimenti

Fi da Conte contro 'azzardo' Manovra. Ma scoppia caso Toti : Roma, 10 ott., askanews, - Forza Italia tenta un'offensiva su manovra e Europa per riconquistare terreno nel centrodestra. Perché alle Regionali, e in tante amministrazioni locali, si può anche ...

Manovra - Conte e Ministri al Quirinale in vista del Consiglio Ue : ... altra tematica strettamente collegata alla prossima Legge di Bilancio in quanto il Governo ha a più riprese promesso un forte rilancio dell'economia attraverso, appunto, gli investimenti.

Mattarella convoca Conte - Salvini - Di Maio e Tria per la Manovra/ Vertice al Colle verso prossimo Consiglio Ue : Mattarella convoca al Colle il premier Conte e i Ministri Di Maio, Salvini, Tria, Savona, Moavero, Bonafede e Trenta. Vertice sulla Manovra, il Def e il prossimo Consiglio Europeo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Conte : numeri Manovra non sono assolutamente in discussione : Roma, 9 ott., askanews, - 'I numeri dela manovra di bilancio non sono assolutamente in discussione, anzi la manovra stessa si rafforza con un piano di investimenti per il Paese di cui discuteremo ...

Def - Savona : "Se ci sfugge lo spread - la Manovra deve cambiare". Ma Conte insiste : "Non cambia" : MILANO - Iniziano le prime ammissioni della maggioranza giallo verde: lo spread qualche peso ce l'ha. Ma il premier Conte e i due vicepremier Di Maio e Salvini tengono duro: in una conferenza stampa ...

Manovra - spread agita Governo/ Vertice Tria-Conte-Salvini-Di Maio a P. Chigi : Def bocciato da Ufficio Bilancio : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 20:54:00 GMT)

Manovra - Conte : crescita sarà superiore alle previsioni del Fmi : "Abbiamo ben meditato questa Manovra: dobbiamo consentire alla nostra economia di poter esprimere le sue potenzialità e dobbiamo ovviamente pensare anche allo sviluppo sociale del Paese", ha quindi ...

Manovra - il gelo della Lega. E Conte convoca un vertice bis : Sostiene di essere accerchiato, ma soprattutto solo. L'unico a difendere ieri a spada tratta Def, Manovra e ad ipotizzare complotti. Un 'm'hanno rimasto solo', per dirla alla Vittorio Gassman, che fa ...

Il governo ha in mente di introdurre alcune costose misure con la Legge di bilancio, ma non ha ancora spiegato da dove arriveranno le coperture.

L'Ue boccia la Manovra economica. Il PD attacca il governo Conte : La lettera di risposta al messaggio del ministro dell'Economia Giovanni Tria è firmata dai commissari Moscovici e Dombrovskis, che chiedono al governo italiano di far quadrare i conti. 'I target di ...

Conte : 'Abbiamo chiuso il cerchio sulla Manovra economica' : Nel colloquio con "La Stampa" pubblicato questa mattina ho avuto modo di affrontare questi temi e non solo: ho parlato anche di politica internazionale e delle altre importanti questioni che stiamo ...

Conte : Manovra guarda a bisogni gente : 12.45 "L'Italia merita un futuro di crescita e prosperità.Ed è quello per cui stiamo lavorando". Così il premier Conte, ad Assisi, per la Festa di San Francesco. Si dice "particolarmente ogoglioso per il reddito di cittadinanza", che "contribuirà a sollevare dalla povertà oltre 5 milioni di persone".Sulle pensioni "abbiamo pensato ai bisogni delle persone elevando le minime e riparando alle ingiustizie della legge Fornero". I risarcimenti ai ...

DEF - nel 2019 misure per 20 miliardi. Conte : 'Manovra seria - responsabile e coraggiosa' : Scandagliando i numeri , il Ministro dell'Economia Tria in conferenza stampa ha dichiarato: 'Nel profilo di deficit previsto, del 2,4%, 2,1% e 1,8% nel terzo anno, nel primo anno ci sono 0,2 punti ...