Manovra | Bagnai | declassamento? Può darsi che ci sia

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Roma, 10 ott., askanews, - In caso didell'Italia da parte delle agenzie di rating 'la situazione diventerà più complessa. Se me lo aspetto? Non sono nella testa di persone che davano la ...